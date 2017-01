Decaen dos mociones relativas a la recuperación y puesta en valor del puente Mantible y su entorno

12/01/2017 - 21:18

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha debatido este jueves y de forma conjunta la situación del puente Mantible y su entorno tras la presentación de dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Mixto y Cambia Logroño. A pesar de haberse debatido de forma conjunta, las votaciones se han realizado por separado y ambas han decaído.

Durante el debate, y en su turno de presentación, Gonzalo Peña (Cambia Logroño) ha reclamado "la importancia del puente Mantible como elemento vertebrador del entorno artístico, paisajístico y cultural de la zona".

Un entorno en el que, además de la propia estructura del puente "se pueden encontrar guardaviñas, zonas vinícolas o paisajes" al igual que el Camino de Valdeguinea o parajes arqueológicos, entre otros espacios.

Por todo ello, desde Cambia Logroño proponen "un conjunto global de actuaciones para esta zona que permitan su recuperación, mantenimiento y potenciación como bien turístico y patrimonial".

Así, desde Cambia Logroño han solicitado "conversaciones" con el Ayuntamiento de Assa-Lanciego, la diputación foral de Álava y la Comunidad de La Rioja "de cara a la firma de un convenio tanto de mantenimiento como de estudio de la zona del puente y su entorno".

Y piden "ejecutar una limpieza urgente ante el deterioro" así como la necesidad de "hacer catas arqueológicas alrededor de los puentes y publicar un estudio para conseguir un mayor conocimiento del puente, El Cortijo y su entorno y consolidar el puente para su recuperación y puesta en valor". A ello se suma, entre otras cuestiones, "la construcción de un mirador para la observación del paisaje natural y vinícola".

RECUPERAR UN ESTUDIO DE 2010

Posteriormente, Rubén Antoñanzas (PR+) ha defendido su moción proponiendo la necesidad de recuperar un estudio estratégico y Plan Director para la puesta en valor del puente Mantible y su entorno elaborado en 2010 por la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño y que éste "se entregue a los grupos municipales y se estudie, por parte de los técnicos municipales, para ver si en la actualidad es viable su ejecución o es necesario elaborar uno nuevo". Todo para que en seis meses "se presente al Pleno una propuesta de recuperación del puente Mantible".

Durante el turno de portavoces, Ciudadanos ha anunciado su abstención a ambas mociones porque aunque "lamentamos tener que debatir sobre la infravaloración de nuestro patrimonio arqueológico, la conservación no puede estar sujeto a modas".

Por su parte, el PSOE en voz de Beatriz Arraiz ha asegurado que "tenemos mucho patrimonio que no recibe la atención que debe recibir por parte de las Administraciones" y por ello "nosotros hemos presentado otras mociones hablando de la necesidad de un plan director de arqueología para divulgar nuestro patrimonio".

Por parte del Grupo Municipal Popular, Pedro Sáez Rojo, ha lamentado que el puente Mantible "vuelva a ser noticia ahora tras salir en un canal de televisión" y ha pedido que "se conozca bien la situación". Sáez Rojo ha indicado, además, que el estudio del que se dispone en la actualidad "no cuenta con ningún arqueólogo en su intervención" y por ello "hay que ser riguroso y encargar un estudio que nos date esos restos porque a partir de ahí podremos trabajar en un plan director para ver qué hacer exactamente".

A pesar de que las mociones se han debatido de forma conjunta, la votación se ha realizado de forma separada aunque ambas han decaído por el voto en contra del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos.

El pleno ha continuado con el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal de Cambia Logroño para la realización de actuaciones de acondicionamiento y mejora en El Cortijo que ha sido aprobada con los votos a favor del PR+, Cambia y PSOE y la abstención del PP y Ciudadanos.

CENTRO COMERCIAL URBANO Y ABIERTO DEL CENTRO DE LOGROÑO

Por su parte, el pleno ha aprobado la moción emitida por Ciudadanos que pretende que el Consejo Municipal analice la necesidad de elaborar un estudio que permita poner en marcha un Centro Comercial Urbano y Abierto del centro de Logroño e incluir un Plan de Dinamización comercial para las zonas Paseo de las 100 tiendas y calle Portales. La moción ha contado con los votos a favor de C's, PSOE y PP, la abstención de Cambia Logroño y el voto en contra del PR+.

Para defender la moción, Julián San Martín (C's) ha explicado la necesidad de "apostar por el comercio" porque éste "da vida a los barrios, contribuye a su cohesión social y económica y aumenta la calidad de vida de los vecinos ofreciendo un servicio de proximidad que minimiza las distancias y los esfuerzos que la población debía realizar para cubrir sus necesidades de abastecimiento".

Se trata, en palabras de San Martín, "de hacer un centro comercial urbano, para hacer ciudad". Cabe destacar que la moción ha contado con un enmienda de sustitución por parte del PSOE que ha sido aceptada.

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas -por parte del Grupo Municipal Mixto- ha criticado que la moción "olvida otras zonas de la ciudad" y "choca con el modelo de comercio por el que apuesta el PR+". Por su parte, José Manuel Zúñiga (Cambia Logroño) ha anunciado la abstención de su grupo porque "desde el Ayuntamiento no podemos hacer discriminaciones entre unas zonas y otras sino que debemos dar los pasos adecuados para hacer un comercio vivo" y ha pedido que se potencien los mercados porque "alrededor de ellos también se hace comercio".

Además, Pilar Montes (Grupo Municipal Popular) ha destacado que aunque "todos compartimos nuestra preocupación por el comercio local y de ciudad, desde el PP no compartimos la visión que se hace en este pleno tan dramática porque aunque sí que ha sufrido el comercio en Logroño, al igual que en otras ciudades de España, lo cierto es que tenemos un magnífico comercio en nuestra ciudad". Por todo ello, ha pedido a la oposición "no lanzar mensajes tan derrotistas" porque "eso no es ser justos con los comerciantes" y ha destacado que, al igual que pide el PSOE en su enmienda "el ámbito donde se debe estudiar este concepto es el Consejo de Comercio".

LOGROÑO, INSTITUCIÓN POR LA DIVERSIDAD

Finalmente, el Pleno ha debatido una moción presentada por los grupos municipales Socialista, Cambia Logroño y Ciudadanos solicitando la adopción de medidas para impulsar la diversidad afectivo sexual.

En su presentación, Paz Manso de Zúñiga (Cambia Logroño) ha recordado que "en pro de una igualdad real y efectiva de toda la ciudadanía de Logroño" es necesario declarar al Ayuntamiento de Logroño como 'institución por la diversidad' de manera que "cualquier persona se sienta libre de vivir su realidad, incluida la orientación sexual e identidad de género".

En este punto, el Grupo Municipal Popular ha presentado una enmienda de modificación por la cual se solicitaba cambiar el punto cinco de la moción que pretendía "dar autorización en las instalaciones municipales al acceso a los vestuarios y baños a las personas de acuerdo con la identidad de género manifestada" por "estudiar un protocolo para facilitar el acceso a vestuarios y baños de acuerdo con la identidad de género que manifiesten".

En el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas (Grupo Mixto) ha apoyado la moción porque "aunque se ha avanzado mucho todavía hay que seguir avanzando en estos conceptos a través de medidas educativas". Por su parte, Ciudadanos ha pedido que "Logroño dé un paso al frente en la defensa de la diversidad afectivo sexual" y Cambia Logroño ha pedido que "se tenga en cuenta verdaderamente al colectivo LGTBi".

Finalmente, y por parte del Grupo Municipal Popular, Javier Merino ha lamentado que "no hayan contado con nosotros para presentar esta moción" aún así "lo importante es seguir avanzando y nuestro voto va a ser favorable" porque desde la corporación "incorporamos acciones para impulsar esta diversidad".