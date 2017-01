Cádiz Diversa convoca una concentración este viernes en repulsa de una supuesta agresión homófoba en la capital

13/01/2017 - 6:07

Los colectivos Cádiz Diversa y Cuerpos Perisféricos han convocado una convocatoria para la tarde de este viernes en la plaza del Palillero de la capital gaditana en señal de repulsa contra una supuesta agresión homófoba producida el pasado 6 de enero en un bar de la Punta de San Felipe.

CÁDIZ, 13 (EUROPA PRESS)

Por su parte, la concejal de Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Camelo (PCSSP), ha manifestado su intención de asistir a la concentración para sumarse así al manifiesto del que se hará lectura en el que se condena cualquier tipo de violencia o intolerancia ejercida sobre estos colectivos.

Asimismo, en nombre del equipo de gobierno ha vuelto a rechazar y censurar "este tipo de manifestaciones homófobas e intolerantes que no deben tener cabida en nuestra sociedad", y ha incidido en la necesidad de "educar en tolerancia".

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha condenado también la supuesta agresión homófoba y ha pedido a todos los partidos que colaboren para que las administraciones "se involucren en la lucha contra esta discriminación que está fuera de toda lógica en pleno siglo XXI".

Maese ha lamentado "este nuevo caso que se añade a los registros de cifras en Cádiz que, por desgracia, acumula la mitad de los delitos de homofobia que se producen en Andalucía".

Además, la parlamentaria ha defendido la oportunidad de la Ley sobre igualdad de trato y no discriminación que se está tramitando en el Parlamento andaluz para aprobar "una Ley para todos, que no es sólo para los colectivos LGTBI, sino que es una Ley para el respeto, para que la discriminación no salga gratis".