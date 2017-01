Las últimas previsiones mejoran el pronóstico del temporal en Navarra, aunque se mantienen movilizados cien quitanieves

13/01/2017 - 11:17

El director general de Interior del Gobierno de Navarra, Agustín Gastaminza, ha explicado que la previsión del tiempo se vaticinaba "complicada" para los próximos días, con un temporal que "venía bastante intenso", pero "parece que las últimas informaciones ha mejorado algo el pronóstico, aunque hay que estar atentos porque el temporal llegará".

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

Gastaminza ha explicado que desde este jueves a las 22 horas Navarra tenía movilizados 48 quitanieves y este viernes ya a las 7 tenía 98. "Policía Foral y obras públicas también ha activado los órganos de coordinación in situ, cuatro, en autovías y en las rondas", ha explicado.

En el ámbito sanitario, en previsión de que pudiera haber problemas en la accesibilidad de los médicos, se han adoptado las medidas habituales, para que los desplazamientos sean en todo terreno si es necesario. "Los médicos funcionan de manera permanente, no se retiran hasta que haya un relevo. Si es necesario se echaría mano de los médicos de la zona afectada", ha explicado Gastaminza. Además, los centros del norte tienen aerogeneradores de energía para no tener problemas.

Por su parte, Protección Civil está enviado desde el miércoles información a los ayuntamientos, que tienen también sus propios equipos quitanieves y cuñas. "Ya está todo el mundo con los recursos movilizados para responder de la manera más eficaz posible a las incidencias", ha explicado.

El director general de Interior ha participado esta mañana en la reunión del Consejo Asesor de Emergencia por Nevadas celebrada en el Palacio de Navarra con la asistencia también del director general de Obras Públicas, Ignacio Nagore, del director general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Pello Pellejero, y de la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer. En la reunión también han participado responsables de Educación y del Servicio Navarro de Salud, así como de la Delegación del Gobierno, de la Policía Foral, de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Pamplona y de las empresas concesionarias de la Autopista de Navarra (AP-15) y de las autovías del Camino (A-12) y del Pirinero (A-21).

Agustín Gastaminza ha ofrecido consejos a los ciudadanos, tales como no viajar este fin de semana si no es necesario y, si es imprescindible, hacerlo en horas centrales y en vías principales, que siempre van a estar en mejor estado. Se recomienda usar neumáticos de invierno y, si no es posible, llevar cadenas. También se debe circular con el vehículo repostado, la batería del móvil recargada, y ropa de invierno por si es necesario salir del vehículo.

También es importante asegurarse antes de salir de que no hay problemas en las carreteras que se va a utilizar. "Si hay algún incidente, que el ciudadano tenga mucha precaución a la hora de salir de vehículo y contemple siempre como un peligro otro vehículo que puede llegar y puede perder el control", ha apuntado.

Agustín Gastaminza ha explicado que "el dispositivo está activo y en principio pendiente de la evolución y de los partes". "Suponemos que para el lunes estará desactivado, vamos moviéndonos en función de las previsiones que van cambiando", ha explicado

Las nevadas más importantes se están registrando en la zona del Pirineo y en la Barranca, Oronoz, Irurtzun, la zona norte en general y la zona noreste en particular.

La red de carreteras de Navarra no registra incidencias significativas durante las primeras horas de este viernes y los problemas se circunscriben únicamente a los puertos secundarios de Belagua (NA-137) y de San Miguel de Aralar (NA-7510).

En Belagua son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno desde Mata de Haya (pk. 45) y la carretera se encuentra cerrada a partir de la estación de El Ferial (pk. 55). Por precaución, la carretera de San Miguel de Aralar se encuentra cerrada desde el kilómetro 3.

El director general de Obras Públicas, Ignacio Nagore, ha explicado que "cuando el pronóstico era de cota de nieve baja se decidió organizar unos equipos in situ, con patrullas de Policía Foral y Guardia Civil, en previsión de que la nieve pudiera llegar a cotas de 400-500 metros esta mañana en la Comarca de Pamplona. "Los pronósticos han fallado y no ha nevado y sólo tenemos cerrado el puerto de Belagua. Hemos cerrado San Miguel de Aralar por prudencia", ha apuntado.

Por el momento, se sigue manteniendo la previsión de nieve esta noche y el sábado con un nivel de pluviometría algo menor de la prevista.

"Las expectativas van mejorando, y pensamos que a lo largo del sábado se pueden intensificar. Nuestra programación de equipos se va adaptando en función de las previsiones, cada seis horas lo hacemos, y de momento mantenemos el operativo previsto. Hasta este momento se habían activado hasta cerca de 90 equipos, pero ahora ajustaremos a lo largo del día y a la noche volveremos a ver cómo ponemos el operativo en marcha", ha explicado Ignacio Nagore.