El pp no renunciará al modelo de compromisarios y espera llegar a un “acuerdo” con cifuentes antes del congreso

13/01/2017 - 11:15

El Partido Popular sentenció este viernes que no va a “renunciar” al modelo de compromisarios, porque cree en este sistema de representación, que funciona también para elegir al presidente del Gobierno en el Congreso. Por ello, dijo que hay “vías para llegar a acuerdos” con el PP de Madrid y para “trabajar en los porcentajes que tienen que ver con las mayorías reforzadas” en la elección del presidente.

Así lo expresó el vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, refiriéndose a la enmienda que el PP de Madrid para que los nuevos Estatutos incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes, a través de un sistema de votación de dos vueltas que, entre otras cosas, pretende "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy.

“Nosotros no vamos a renunciar al modelo de compromisarios porque creemos en eso. Si no creyésemos en eso, no creeríamos en la forma de elegir al presidente del Gobierno”, sentenció Maíllo, que es el encargado de la Ponencia de Estatutos que se presentará en el XVIII Congreso Nacional que el partido celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero.

Subrayó que el sistema de “doble vuelta” garantiza ‘un afiliado, un voto’ y, al mismo tiempo, “el derecho de los compromisarios a tener la última palabra”. En esta línea, hizo hincapié en que este planteamiento es “muy coherente” y “aglutina las sensibilidades” de la mayorái de las organizaciones territoriales del partido.

Sobre la propuesta del PP madrileño, indicó que cree que “hay vías para llegar a acuerdos”. “Lo que podemos trabajar es en los porcentajes que tienen que ver con las mayorías reforzadas; podemos trabajar en cómo podemos hacer cuando un candidato tiene apoyo mayoritario de los afiliados que no puedan los compromisarios revertir la decisión”. “Perfeccionado puede ser”, reconoció, aunque insistió en no renunciar al papel de los compromisarios.

Por último, reconoció que no fue una “gran sorpresa” la enmienda del PP de Cristina Cifuentes, ya que ella había expresado “de manera reiterada” su opinión sobre la posibilidad de introducir primarias en el PP. “Se podrán criticar muchas cosas, pero no la coherencia, porque lo había dicho en muchas ocasiones”, zanjó.

