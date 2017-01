Junta pone en marcha la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora para la formación del personal docente

13/01/2017 - 11:33

La Consejería de Economía y Conocimiento y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ponen en marcha la próxima semana la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora, una iniciativa destinada a formar en emprendimiento a docentes de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional del sistema educativo público andaluz, con el principal objetivo de convertir el espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad en los pilares básicos de la educación de los estudiantes.

Esta iniciativa, gestionada por Andalucía Emprende y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, pretende así potenciar la implicación activa del personal docente en la transmisión de valores y competencias emprendedoras al alumnado. Para ello, a partir del próximo 16 de enero, se impartirá capacitación para el profesorado, facilitándole conocimientos, habilidades, herramientas y recursos para el trabajo de proyectos educativos de fomento del emprendimiento en el aula.

Con una metodología basada en el e-learning, la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora proporciona un proceso de aprendizaje electrónico a través del Espacio Virtual de Aprendizaje de la UNIA, que utiliza herramientas de formación virtual, videotutoriales y recursos TIC. Sus contenidos, clasificados en píldoras de conocimiento, serán impartidos por profesores del sistema educativo andaluz, técnicos de Andalucía Emprende y personal docente e investigador de las 10 universidades públicas andaluzas, especializados en las temáticas que se hayan detectado como necesidades formativas.

Diez son las píldoras de conocimiento disponibles, con una duración de diez horas cada una. El docente podrá elegir cinco de ellas, según sus necesidades formativas, lo que le permitirá recibir un total de 50 horas de capacitación emprendedora.

Los docentes interesados pueden efectuar desde este viernes su matriculación de manera on-line, a través del siguiente enlace Escuela Virtual de Cultura Emprendedora.

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Las habilidades sobre las que se va a trabajar en la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora se clasifican en tres tipologías: habilidades personales (motivación, creatividad, autonomía, iniciativa, tenacidad, compromiso, confianza, competitividad, capacidad para asumir riesgos, etc.), habilidades sociales (liderazgo, comunicación, espíritu de equipo, cooperación, etc.) y habilidades empresariales (empatía, planificación, toma de decisiones, gestión de recursos, etc.).

Asimismo, durante el desarrollo del programa se trabajará con tres modalidades de emprendimiento: el personal o vital, el social y el productivo.

ANDALUCÍA EMPRENDE

Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, que fomenta la cultura emprendedora y la actividad empresarial andaluza mediante actuaciones y servicios de apoyo a personas emprendedoras, destinados a impulsar la creación y el desarrollo de empresas y empleo en el territorio.

Para ello, cuenta con una infraestructura de más de 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), donde el personal técnico especializado ofrece, entre otros, servicios gratuitos de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación, tutorización y alojamiento empresarial, así como una amplia gama de programas y de acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora como son los programas educativos.