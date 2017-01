La mejora de la financiación autonómica, una de las peticiones de PSOE y CHA ante Conferencia de Presidentes

13/01/2017 - 11:32

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, Javier Sada, y Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, han reclamado este viernes que el Gobierno de España mejore la financiación autonómica y local, y que no recurra ante el Tribunal Constitucional ninguna ley que apruebe las Cortes de Aragón. Estas son dos de las claves que han planteado al presidente regional, Javier Lambán, de cara a la Conferencia de Presidentes, el 17 de enero.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Javier Sada ha dicho que "es necesario garantizar un modelo progresista de recuperación social", de ahí la reivindicación de que el Ejecutivo central lo "facilite", por ejemplo reforzando la financiación para la atención a la Dependencia, y que "no se pongan impedimentos desde Madrid" con recursos judiciales. También ha reclamado que se reúna la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Gregorio Briz ha considerado que este es un momento "propicio" para hablar sobre la participación de las comunidades autónomas en las políticas del Estado y que "Aragón debe poner en valor sus pactos, sus políticas prioritarias", reivindicando una mejor financiación autonómica y local, así como reforzar la atención a la dependencia y la lucha contra la despoblación.

El portavoz de Chunta ha defendido el federalismo argumentando que "si no hay una arquitectura institucional y territorial, el tema no va a funcionar adecuadamente", reivindicando los derechos históricos de Aragón y una mayor autonomía financiera. También ha abogado por dialogar sobre el reparto del déficit entre las diferentes Administraciones para que la Comunidad tenga que hacer "menos esfuerzos" y que el Ejecutivo central "no sea rígido y no lleve al TC cualquier ley que pueda resolver temas sociales", en alusión a la de Emergencia Social.

Como Sada, ha pedido que se reúna la Bilateral para que los responsables de ambos Gobiernos "puedan sentarse a hablar de temas trascendentales", recalcando que esta Comisión es "fundamental" para asegurar las inversiones del Estado en la región. Será "una buena oportunidad para poner en valor Aragón en España", ha considerado Briz.

En el encuentro también ha estado presente el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, presidente de CHA.