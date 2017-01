El gobierno muestra “respeto” ante las opiniones de faes y remarca que “cada uno es responsable de las cosas que dice”

13/01/2017 - 15:30

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, proclamó este viernes su “respeto” a las opiniones vertidas ayer por el exministro Alberto Ruíz-Gallardón en un acto de FAES, donde dijo que el centro-derecha ha sacrificado en ocasiones sus “principios” para “aumentar” su base electoral.

“Respeto y cada uno es responsable de las cosas que dice”, sentenció el también ministro de Educación, que no quiso entrar a hacer más consideraciones a este respecto, ya que “el Gobierno no califica o no entra a valorar las opiniones de las demás personas”.

“No lo hacemos porque este portavoz se pasaría todos los días haciendo comentarios sobre los comentarios que hacen los demás”, señaló el portavoz, siguiendo la estela marcada ayer por el propio Mariano Rajoy, que afirmó que “no tiene ningún sentido” entrar a valorar las reflexiones “de unos y otros”, al ser preguntado si comparte las reflexiones de Gallardón.

