De la Torre plantea a Fomento el soterramiento de las vías de tren al puerto y conexiones con Marbella y Sevilla

13/01/2017 - 16:15

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, donde le planteó elaborar convenios y estudios previos para facilitar al Gobierno el soterramiento de las vías de tren hacia el puerto de la capital, así como la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria con el municipio malagueño de Marbella, el 'bypass' de alta velocidad entre Málaga y Sevilla, y la conexión de Cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Del mismo modo, ha trasladado al Gobierno central diferentes propuestas a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, como la creación de una hiperronda de peaje, encontrar una solución para el puente de la N-340 sobre el río Guadalhorce y buscar financiación para crear un tanque recolector de aguas pluviales en el puerto de Málaga.

Según ha explicado el regidor a los medios, el Consistorio y el Ministerio trabajan en un convenio para aclarar la propiedad del suelo que transita por el pasillo entre el puerto y la línea de ferrocarril que permita "evitar lo que nos pasó para llevar el AVE bajo tierra", refiriéndose a la disputa sobre la propiedad del suelo del bulevar Adolfo Suárez entre el Consistorio y Adif, "que nos retrasó mucho tiempo". El proyecto contempla soterrar las vías de tren que transitan entre la conexión ferroviaria de Málaga y el puerto de la capital.

En este contexto, ha aclarado que este convenio también busca adaptar a las exigencias técnicas actuales un estudio realizado hace años que contemplaba un proyecto de soterramiento por 40.000 millones de euros. Al tiempo, ha afirmado que queda por resolver "cómo hacer un proyecto que sea compatible con mantener el tráfico en el pasillo".

En cuanto a la conexión ferroviaria con Marbella, De la Torre ha transmitido que el Ministerio no se plantea la prolongación del Cercanías de Fuengirola, sino una vía alternativa con un recorrido diferente a la línea C1 que sea una prolongación de las líneas de alta velocidad y pasando por el aeropuerto de la capital. De este modo, ha apuntado que el aeródromo "tendría conectividad con Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla".

Sobre la línea de alta velocidad de Málaga y Sevilla, el alcalde ha comentado que el Ministerio de Fomento está trabajando en un 'bypass' que facilite la conexión entre ambas capitales y que está "con movimientos presupuestarios por parte del Gobierno desde hace ya uno o dos años".

Preguntado por la conexión por Cercanías entre Málaga y el PTA, ha apuntado que lo ha tratado con el secretario de Infraestructuras, Manuel Niño. Ha declarado que se estudia una conexión ferroviaria que no sea una "curva de campana", sino "un punto donde convergen dos líneas, una desde Málaga y otra desde Álora", para potenciar la conexión de la tecnópolis desde la capital y desde el Guadalhorce.

Por otro lado, ha subrayado que el Consistorio está buscando una fórmula para financiar un nuevo tanque recolector de aguas pluviales en el muelle de poniente del puerto de Málaga. "Lo hemos hablado con Isabel García Tejerina --ministra de Medio Ambiente--, que cuando hay lluvias intensas nos crea problemas en las playas", ha dicho.

CARRETERAS

Por otro lado, De la Torre ha propuesto a De la Serna comenzar los estudios para realizar una nueva hiperronda que conecte la Axarquía con Mijas transitando por los valles de Guadalmedina y Guadalhorce y rodeando la Sierra de Mijas. El regidor ha explicado que esta nueva ronda sería de peaje e iría más al norte que la hiperronda actual entre Málaga capital y Torremolinos.

En cuanto al puente de la N-340 sobre el río Guadalhorce, ha dicho que le ha trasmitido a ambos ministerios --Fomento y Medio Ambiente-- la necesidad de aclarar "qué administración se hace cargo", agregando que "ha quedado claro que no corresponde al Ayuntamiento resolver el tema".

En paralelo, ha mencionado un informe del organismo estatal que estudia los temas hidráulicos "para ver la mejor solución para esta cuestión", al tiempo que ha reseñado los efectos negativos del antiguo puente de ferrocarril, del que ahora queda una parte que es necesario ejecutar para que no haya estrangulamientos en el cauce del río.

LIMASA

Cuestionado sobre la empresa malagueña de limpieza, Limasa, el alcalde ha afirmado que recibió este jueves un documento de propuesta por parte del comité de empresa, del que no ha desvelado nada porque "quiero profundizar en él, mañana y pasado dedicaré tiempo al tema".

"Nuestra postura es que no hemos descartado la municipalización siempre y cuando en la remuneración de los trabajadores haya una parte ligada a la productividad con tres factores: absentismo, cantidad de trabajo y calidad de trabajo", ha afirmado.

Sobre si las bajas y los permisos de maternidad podrían afectar a ese plus de productividad, el regidor ha comentado que "no tiene por qué, es un tema que ya está en el documento que nos hemos cruzado", agregando que cuando "son necesarias --las bajas--, no hay ningún problema en ese sentido".