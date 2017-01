Absueltos los activistas acusados de robo en el edificio 'La Dignidad', en Móstoles

13/01/2017 - 17:58

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Móstoles ha absuelto a los cuatro activistas por robo con fuerza en grado de tentativa en la calle Carcavilla número 2, en el edificio conocido como 'La Dignidad', a quienes se solicitaba una pena de 9 meses de prisión.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"De la prueba practicada en el acto del juicio no ha resultado probado que los acusados cometieran el delito que se les imputa", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que explica que "no habiendo delito, no cabe hablar de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".

Los cuatro acusados, que además son activistas de Stop Desahucios, fueron juzgados el pasado 9 de diciembre por los delitos expuestos, los cuales presuntamente habrían cometido el día 13 de mayo de 2014 sobre las 17:27 horas.

El magistrado considera como hechos probados que sí se encontraban en el interior del inmueble donde fueron detenidos, pero no cree que existan indicios de que hubiesen sido quienes forzaron las puertas, cambiaron las cerraduras o desmontado las calderas.

"De la prueba practicada en el acto del plenario no ha quedado plenamente acreditado que los acusados tuvieran como propósito o finalidad el robo o sustracción del inmueble. Ninguno de los testigos que han declarado en el juicio oral les vieron a sustraer nada", según se explica en el documento.

En este sentido, el juez recalca que una testigo afirma que el desmontaje de las calderas tuvo lugar antes del día de autos. Además, incide en que los agentes no vieron a los acusados "robar objetos" y que, por tanto, el único elemento que puede llevar a los mismos a interpretar una intención de apropiarse de ellos es la declaración de la propia testigo.

"Sin embargo, ésta expone que llamó porque en invierno, unos tres meses antes, se escucharon fuertes golpes y luego faltaban las calderas", ha subrayado, aseverando que "no puede afirmarse, por las razones antes expuestas, que exista prueba que sea materialmente de cargo".

SATISFACCIÓN

Desde la plataforma Stop Desahucios Móstoles han mostrado satisfacción ante el fallo de la sentencia, que "ya es firme y no cabe recurso", e insisten en señalar que los acusados participaban en una labor de recuperación y rehabilitación de un bloque de viviendas "que llevaba más de seis años abandonado".

"La sentencia pone fin a una terrible situación, injusta, en la que a cuatro compañeros se les intentaba imponer una pena de nueve meses de prisión por un delito que no habían cometido", han dicho.

En este sentido, han explicado que el plan que se estaba llevando a cabo buscaba solventar las "dificultades manifiestas que atraviesa una parte importante de vecinos de Móstoles para cubrir una de las necesidades más elementales como es la de tener un hogar donde vivir con dignidad. Desde entonces 'La Dignidad' ha servido de hogar para varias decenas de familias en situación de emergencia habitacional", según han detallado.