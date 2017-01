Las plataformas críticas del psoe piden que haya nueva dirección en mayo por si hay adelanto electoral

13/01/2017 - 18:12

- Se suman a las denuncias sobre dificultades para afiliarse

Las plataformas críticas con la Comisión Gestora del PSOE presentaron este viernes en Madrid un documento en el que reclaman la celebración inmediata del Congreso Federal del partido de manera que, para el mes de mayo, pueda haber una Ejecutivo elegida en el caso de que haya adelanto electoral.

Nieves Hernández, portavoz de la coordinadora de las plataformas ‘Congreso y Primarias Ya’, leyó el documento que, aseguró, ha sido consensuado por todas las plataformas constituidas “a lo largo y ancho del territorio nacional”, en el que presentan su posición ante el Comité Federal que el PSOE celebra mañana, y en el que se conocerá la fecha del Congreso.

En dicho documento, presentado en la sede de la Fundación Abogados de Atocha ante un centenar de militantes socialistas, reclaman a la Gestora la convocatoria de un congreso federal de “forma inmediata” y sin “más dilación” para acabar con la “interinidad” en la dirección del partido.

Así como que en el mes de mayo pueda estar constituida una Ejecutiva federal porque el partido “debe estar preparado”, en caso de convocatoria electoral, porque dicen que sería una “irresponsabilidad” que el partido se enfrente a unas elecciones en una situación como la actual.

Además, Hernández -también portavoz de la plataforma de Sevilla- manifestó su “rechazo” a que la Gestora adopte cualquier decisión que implique la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) así como a que se deje “al margen” de los acuerdos a los militantes del PSC.

La portavoz aseguró que se han aglutinado más de 50 plataformas que representan a “miles y miles” de militantes, si bien no quiso concretar cifras. Comentó que en algunas plataformas sí han estado recogiendo firmas pero que no tenían tampoco una cifra cerrada.

Consideran, en el escrito, que “era y sigue siendo urgente la normalización de la vida orgánica del partido y la renovación de los órganos federales”. Al terminar la lectura del documento, los presentes corearon lema ‘no es no’ acuñado por el dimitido Pedro Sánchez para negar el apoyo a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. No obstante, Hernández aseguró que no apoyan a ningún candidato porque se limitaron a remarcar que “todavía no hay ninguna candidatura”.

Una vez que mañana, sábado, lo previsible es que el Comité Federal apruebe la fecha del Congreso para el mes de junio, desde las plataformas aseguran que van a “seguir trabajando y reivindicando” la renovación “por el bien del partido”. "La persistencia en la falta de convocatoria no puede ser interpretada para apaciguar los ánimos, pues lo normal es que las dilaciones sin explicaión convincentes altuna contribuyan justo a lo contrario".

Hernández afirmó que quieren que “haya primarias” porque “hasta ahora” no han podido “decidir nada” porque “las agrupaciones están cerradas”. De hecho, los militantes presentes respondieron con una espontánea carcajada unánime cuando se preguntó si han mantenido algún contacto con la Gestora que preside Javier Fernández, después de que el portavoz Mario Jiménez asegurase que se escucha a toda la militancia.

Por último, Hernández negó cualquier relación de las plataformas con la sede alternativa que se instaló en el número 10 de la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede central del PSOE, si bien aseguró también que hay problemas para afiliarse al partido como también denuncia la plataforma 'Recupera PSOE', impulsora de dicha sede.

13-ENE-17

