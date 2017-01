Bonig reitera la necesidad de alcanzar un pacto autonómico por la financiación local y la educación

13/01/2017 - 19:01

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha reiterado este viernes su ofrecimiento al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de "unidad para alcanzar un pacto autonómico en materia de financiación local y en educación".

ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)

Bonig, durante un encuentro con alcaldes y concejales populares de la comarca alicantina de El Vinalopó, ha señalado que "estamos en un momento importante no solo para lograr una mejor financiación autonómica, sino también para alcanzar una ley de justa financiación de los ayuntamientos".

"Espero que la negativa de los grupos de las Corts a tramitar la propuesta del grupo popular para mejorar esa financiación se corrija en los próximos meses porque es importante no sólo la mejora de la financiación autonómica sino también la local", ha manifestado.

A su juicio, no es "justo que se reclame más dinero en Madrid y, al mismo tiempo, se deriven más competencias a los ayuntamientos y diputaciones pero sin enviar más dinero como está ocurriendo ahora. Más competencias y menos dinero".

Isabel Bonig ha indicado que "tampoco nos parece justo que el pacto educativo que se ha alcanzado a nivel nacional no se traslade al ámbito autonómico como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas".

"En la reunión de ayer con el presidente Puig le pedí ese pacto en materia educativa porque no puede seguir lastrado y maniatado por los radicales de Compromís. Estamos en una comunidad bilingüe y hay un principio de libertad, no de imposición a toda costa", ha resaltado.

En este sentido, ha pedido a los miembros del Consell que "bajen a Alicante y conozcan la realidad de las zonas castellano hablantes", y ha insistido en que "este es un pacto fundamental".

Sin embargo, ha dicho que le llama la atención que "en la nueva reedición del pacto del Titànic no se hable nada de educación y me preocupa porque no sé si han apartado este tema o si quieren esconder sus verdaderas intenciones e ir a hechos consumados".

RECHAZO A LAS ENMIENDAS

Por su parte, el presidente del PP de Alicante, José Císcar, ha manifestado que "hoy, el tema más recurrente ha sido la decepción por todas las enmiendas que a los Presupuestos de Generalitat para 2017 presentó el grupo parlamentario popular para esta comarca en todos los municipios". "La práctica totalidad de las mismas han sido rechazadas por el tripartito", ha dicho.

El presidente del PP de Alicante ha subrayado que "cuando nosotros gobernábamos, se nos criticaba que muchas cosas que ellos harían no las hacíamos. Ahora, pedimos esas y otras cosas y nos encontramos con que cualquier petición del Partido Popular viene siendo rechazada".

Císcar ha añadido que en la reunión comarcal también se ha hablado del próximo congreso nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 del próximo mes de febrero, así como "de cosas que interesan a los ciudadanos y que el partido más importante en la provincia de Alicante, en toda la Comunitat Valenciana y en España puede poner encima de la mesa".