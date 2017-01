Ayuntamiento Torre Pacheco estudia acciones legales contra empresa adjudicataria de tres escuelas infantiles

El alcalde denuncia el "chantaje" de la concesionaria por poner en peligro la integridad física de los menores al quitarles calefacción La empresa, que exige un dinero que el Consistorio no reconoce, anunció esta semana el cierre de sus instalaciones con un cartel en la puerta

El Ayuntamiento de Torre-Pacheco denuncia el "chantaje" de la empresa concesionaria que se encarga de gestionar tres escuelas infantiles en Los Dolores, Balsicas y San Antonio, y le exige que cumpla hasta el final con su contrato, que concluye en junio.

Y es que la concesionaria, que exige al Ayuntamiento el pago de unos gastos que no se le reconocen, había colgado esta semana, sin previo aviso a Consistorio, padres o educadoras, el cierre "inmediato" de los centros. Al respecto, el alcalde del municipio, Antonio León, ha pedido tranquilidad a los padres, "la actividad continuará".

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha explicado que en el año 2012, el anterior equipo de gobierno con el voto desfavorable de la oposición, decidió privatizar tres de las cinco escuelas infantiles del municipio, "a pesar de su buen funcionamiento".

Desde ese momento, las escuelas infantiles Colorines del Barrio de San Antonio en Torre-Pacheco, de Balsicas y de Dolores de Pacheco, pasaron a ser gestionadas de forma indirecta por la empresa conocida por el nombre comercial de Cativos.

El contrato de concesión del servicio de esta concesionaria, "no exento de polémica desde el primer momento, generó al poco tiempo numerosos conflictos con la empresa adjudicataria que han ido acumulándose a lo largo del desarrollo del contrato".

A escasos meses de la finalización de dicha relación contractual en junio de este año, ha indicado el alcalde de Torre Pacheco, la empresa reclama al Ayuntamiento una serie de gastos que, una vez fiscalizados, "no se consideran procedentes en su mayoría". En concreto, ha detallado el primer edil, "piden gastos desde 2012 de personal, agua, consumo eléctrico que no justifican y señalan que con las cuotas que pone el Ayuntamiento, no pueden hacer frente a los gastos".

En el deseo de esta empresa de recibir lo que reclama y acusando de impago a la administración pública, ha subrayado León, "ha recurrido al chantaje con actos que consideramos intolerables, como por ejemplo jugar con la salud de los más pequeños suprimiendo la calefacción".

En este caso, ha indicado, "el Ayuntamiento procedió a realizar los trámites oportunos para la puesta en marcha de las calderas de los centros desde el momento en que tuvo conocimiento de dicha irregularidad, e incluso se están estudiando acciones legales contra la empresa por poner en peligro la integridad física de los menores".

Durante esta semana, se han colocado por parte de la empresa adjudicataria carteles que anuncian el cierre inminente de estas tres escuelas infantiles, "pero este Ayuntamiento no ha recibido notificación alguna sobre dicho cierre, pudiendo tratarse de una medida más de presión".

No obstante y ante la posibilidad de que la empresa decida dejar de prestar este servicio, y si así lo notificase oficialmente, "el Ayuntamiento ya está buscando posibles soluciones", ha manifestado el alcalde, quien ha destacado la labor que realizan las educadoras que trabajan en dichas escuelas infantiles.

Y es que, ha continuado, "en varias ocasiones, la empresa concesionaria ha optado por los impagos de salarios como medida de presión frente a la Administración" pero "la empresa cuenta, según la información publicada en su web, con más de 30 centros repartidos por toda España, por lo que se entiende debe ser conocedora del procedimiento administrativo, y de los tiempos de fiscalización de los gastos en este tipo de contratos y también debe tener la solvencia económica suficiente para afrontar contratos públicos con la Administración".

Así, el alcalde ha querido tranquilizar a los padres, "la actividad educativa seguirá" y ha subrayado que el Ayuntamiento "no cederá al chantaje de la empresa, que ha cruzado la línea que pone en riesgo la salud de los niños. No aceptamos este tipo de chantajes".

Concretamente, la nota informativa que la empresa colocó en las tres escuelas infantiles y a la que ha tenido acceso Europa Press comunica el cierre "inmediato" de los centros "ante la grave situación generada en la gestión del servicio de atención a la infancia de las escuelas infantiles Dolores de Pacheco, Balsicas y San Antonio, por falta de cumplimiento de la Administración local de las obligaciones contraídas con la empresa concesionaria". Ésta advierte que la situación generada resulta "insostenible".

Por otra parte, indica que "desde la concesionaria no se conoce la existencia de informes económicos municipales sobre la viabilidad de la explotación mediante la fórmula de la concesión, ni mediante la asunción directa del servicio por parte del Ayuntamiento, en el caso de que éste tuviera que ser prestado de forma directa por la Administración local".