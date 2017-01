(avance) susana díaz dice que del congreso del psoe debe salir un “proyecto desacomplejado”

14/01/2017 - 12:51

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este sábado que del Congreso Federal del PSOE debe salir un “proyecto desacomplejado” e “integrador”.

Así se pronunció Díaz, en la sede federal del PSOE, en Madrid, tras intervenir en el Comité Federal que aprobó que el 39 Congreso se celebre los próximos 17 y 18 de junio.

La también presidenta de la Junta de Andalucía no aclaró si se va a presentar para liderar el partido, y repitió que ella estará "dónde me digan mis compañeros". Preguntada directamente por si dará el paso, se limitó a señalar que "hoy no estamos en eso".

Sobre otros candidatos dijo que no va a entrar en valoraciones pero que el partido elegirá al que sea capaz de llevar "de nuevo" al PSOE al Gobierno.

