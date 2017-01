(ampliación) susana díaz demanda un psoe que salga “desacomplejado” del congreso de junio para ser capaz de “volver a enganchar”

14/01/2017 - 13:15

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este sábado que del Congreso federal del PSOE debe salir un “proyecto desacomplejado” e “integrador” que sea “capaz de volver a ilusionar”, “volver a enganchar” y “consolidar” una mayoría social de ciudadanos que necesitan a su partido.

Así se pronunció Díaz, en la sede federal del PSOE, en Madrid, tras intervenir en el Comité Federal que aprobó que el 39 Congreso se celebre los próximos 17 y 18 de junio.

La también presidenta de la Junta de Andalucía no aclaró si se va a presentar para liderar el partido, repitió que ella estará "dónde me digan mis compañeros" y aseguró que “a partir de este momento” cada uno se presentará cuando considere oportuno.

Preguntada directamente por si dará el paso, se limitó a decir: “Esto no se trata de mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros vamos aportar y vamos a ayudar y yo siempre estaré donde me digan mis compañeros, pero hoy no estamos en eso. Hemos dado un paso importante y hay que ponerlo en valor. Vamos a trabajar todos para unir e integrar”.

Sobre otros candidatos dijo que no va a entrar en valoraciones pero que el partido elegirá al que sea capaz de llevar "de nuevo" al PSOE al Gobierno.

Hay que incidir, apuntó, en qué partido “queremos para este país y para eso hace falta un instrumento, que es el PSOE, que tiene que ser útil” para “dar respuestas a miles de personas que necesitan que la vida les vaya mejor”. “Ya veremos quién se presenta y cómo lo hace”, agregó.

UN PROYECTO QUE “VUELVA” A ILUSIONAR

Por ello, Díaz exigió que del 39 Congreso salga un proyecto “desacomplejado”, que sea “capaz de volver a ilusionar”, “volver a enganchar” y “consolidar” una mayoría.

El PSOE, subrayó, ha de “liderar el debate y no el combate”. “Es el momento que los socialistas lideremos ese nuevo tiempo. (Hoy) salimos con un Congreso fijado que le permitirá al PSOE volver a ser ese PSOE que la gente está esperando”, incidió.

Valoró “muy positivamente” el discurso pronunciado por el presidente de la Gestora del partido, Javier Fernández, ya que señaló qeu los socialistas se identifican con él.

Fernández, remarcó, “ha puesto sobre la mesa la necesidad de que en estos momentos hace falta que el PSOE sea más PSOE que nunca y creo que en todas y cada una de sus palabras nos hemos sentido representados la delegación de los socialistas andaluces y yo misma como secretaria general de los socialistas de mi tierra”.

Enumeró algunos de los aspectos que destacó en su intervención en el Comité Federal de este sábado, como la exigencia de un PSOE que esté “a la altura de lo que España necesita y espera”.

ABANDONAR DERROTAS ELECTORALES

Sobre el 39 Congreso Federal dijo que “tiene que ser un Congreso que nos permita un punto de inflexión, de abandonar las derrotas electorales y con energía y con firmeza ser lo que somos, la alternativa de Gobierno a la derecha en España”.

Insistió en pedir un “proyecto integrador” tras el Congreso de junio “para volver a ganar las elecciones y ser un partido de Gobierno”. Una formación que a su juicio ha de aunar “cada una de las apuestas, opiniones y sugerencias que hay sobre la mesa”.

Sobre su recorrido por las federaciones del partido en Castilla y León dijo que ella siempre acude allá donde le invitan. “No hay más, no le saques más punta al lápiz”, dijo al negar así que haya iniciado una ‘gira’ para dar a conocer una hipotética candidatura.

