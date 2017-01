Errejón rechaza un Podemos que se centre en "resistir", aunque dice que "entre compañeros no hay líneas rojas"

14/01/2017 - 14:11

Señala que "no hay puntos inamovibles y para el acuerdo todos tenemos que dar pasos"

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha asegurado que la diferencia "fundamental" entre sus propuestas y las del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, es que "nosotros estamos diciendo que no es momento en el que Podemos tiene que concentrarse en resistir y encerrarse en sí mismo, sino que tiene que abrirse y ganar la iniciativa". No obstante, ha apuntado que "entre compañeros no hay líneas rojas".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de participar junto con los diputados nacionales Alberto Montero y Auxiliadora Honorato en un acto dentro de la ruta 'Decide el destino de Podemos. Participa en la creación de Podemos', para recoger propuestas de cara a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, Errejón ha insistido en que "las elecciones de 2020 no se ganan en la campaña electoral, se comienzan a ganar ahora demostrando que somos útiles allí donde estamos para mejorar la vida de la gente".

"Para nosotros es fundamental que Podemos recupere la iniciativa, demostrando que allí donde estamos somos útiles ya", ha indicado, señalando que esa recuperación se refiere a "cosas muy concretas. Ya se puede derogar el impuesto al sol, ya se puede echar abajo la ley mordaza que nos ha hecho retroceder y las reforma laborales o podemos decirle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que respete a las comunidades autónomas y la autonomía municipal".

Ha dicho que "el Gobierno de Mariano Rajoy tiene como objetivo que los españoles se resignen", pero ha afirmado que él defiende "un Podemos inconformista que no dice a España que hay que esperar sino que se puede avanzar desde ya y que a este Gobierno se le puede ir obligando a retroceder en cuestiones concretas desde ya". "Ese es el Podemos inconformista que nosotros entendemos", ha apostillado.

"Queremos un Podemos que se abra, que siga avanzando y recupere la iniciativa. No creemos que sea momento de decirle a los españoles que hay que esperar tres años para cambiar las cosas, queremos ir dando pasos desde ya", ha incidido el secretario político.

Errejón ha señalado que "entre compañeros no hay diferencias insalvables" en referencia a los planteamientos de Iglesias, con los que ha dicho que también "hay similitudes"; apuntando que "el clamor de la gente, de nuestros inscritos, de nuestros votantes y la sociedad española es que nos entendamos".

"No estamos discutiendo si vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos; no estamos discutiendo el futuro de Podemos, que es codo a codo; lo que estamos debatiendo, y es un orgullo debatirlo en abierto y dar un ejemplo de democracia, es el rumbo de Podemos", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que "está en juego si Podemos tiene que cerrarse y resistir o tiene que abrirse y tomar la iniciativa". "Y yo apuesto por la segunda cuestión", ha manifestado, reiterando que "nos sentaremos como compañeros y lo debatiremos, ya lo estamos haciendo", aunque, ha dicho, "el primer debate se hace con las bases y con la ciudadanía española".

"Claro que puede haber acuerdo y debe haberlo", ha insistido Errejón, quien ha considerado que "la forma más sana de que lo haya es que pongamos negro sobre blanco nuestras mejores ideas de hacia donde debe caminar Podemos y a partir de eso ponernos a dialogar entre compañeros, pero entre compañeros no hay líneas rojas".

Ha indicado que Iglesias y él hablan "a diario, somos viejos conocidos y conocemos qué cosas vamos a proponer", porque llevan "hablando mucho tiempo, los últimos meses".

Pero ha considerado que "hay que aclarar si en el momento actual se quiere que Podemos se cierre y sea un partido fundamentalmente de protesta, que resista para dar la pelea dentro de tres años, o si por el contrario éste es un momento de avanzar, de abrirse y de ampliar posiciones para ser útiles ya".

UN PODEMOS EN FEBRERO "MÁS MADURO, CON MÁS FUERZA Y MÁS UNIDO"

Errejón ha explicado que está habiendo un debate "con respeto a las posiciones de todos los compañeros porque todas son válidas y todas enriquecen" y ha considerado que "a partir de esa diversidad, el Podemos que va a salir en febrero va a ser más maduro, más complejo, con más fuerza para el futuro y más unido".

Al respecto, ha asegurado que en la formación morada "la unidad no la construimos a base de toque de silbato ni de uniformidad, no somos el PP; construimos la unidad a partir del debate democrático entre compañeros".

Así, ha insistido en que "no hay puntos inamovibles y para el acuerdo todos tenemos que dar pasos". "Lo que hay son convicciones firmes, creo que hay que llegar a un acuerdo, no para satisfacer solo a gente que ya está convencida, sino para ser útiles a nuestros pueblo, a los de abajo, a la gente que lo está pasando mal en los años más duros de la crisis, de los recortes y de los privilegios para los de arriba".

En este contexto, ha considerado que "sólo somos útiles para los de abajo si conseguimos garantizar que podemos ir avanzando cosas ya, que subimos el salario mínimo ya, que acabamos con la ley mordaza ya, que blindamos los servicio públicos ya y, por lo tanto, no que Podemos se encierre en sí mismo, sino que se abre al conjunto de la sociedad, nos falta aún mucha gente".

"Esa es la idea fundamental que guía nuestra propuesta de recuperar la ilusión y que sometemos a discusión con todos los compañeros", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que éste es "el único rumbo para ir dando pasos desde ya, para no decir a la gente que hay que esperar, para recuperar nuestro país para el conjunto de la ciudadanía y para terminar con un gobierno que pensamos que sigue al servicio de los privilegiados pero que no es inamovible".