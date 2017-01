Díaz decidirá si opta a liderar el psoe sin tener en cuenta si hay otros candidatos ni su identidad

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mantiene la incógnita sobre si se presentará a las primarias para la Secretaría General del PSOE pero tiene claro que en su decisión no pesará si hay o no otros candidatos y en caso de que así sea quienes son.

Fuentes socialistas consultadas por Servimedia aseguran que la también presidenta de la Junta de Andalucía está valorando todavía si compite por el liderazgo del partido porque está ponderando la situación del partido.

Sin embargo, sostienen que en dicha decisión no va a pesar quienes pueden ser sus contrincantes y que decidirá qué hacer al margen de si Pedro Sánchez o Patxi López dan el paso y se presentan a las elecciones para ser secretario general.

No obstante, dichas fuentes aseguran que queda tiempo para tomar la decisión y que ahora toca pensar en el proyecto y posteriormente quien puede defenderlo mejor y ganar elecciones. Algunas fuentes sostienen que la presidenta está trabajando para encabezar una candidatura única.

En declaraciones a los periodistas en la sede del PSOE de Madrid, Díaz afirmó que del Congreso Federal del PSOE debe salir un “proyecto desacomplejado” e “integrador” que sea “capaz de volver a ilusionar”, “volver a enganchar” y “consolidar” una mayoría social.

Preguntada directamente por si dará el paso, se limitó a decir: “Esto no se trata de mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros vamos a aportar y vamos a ayudar y yo siempre estaré donde me digan mis compañeros, pero hoy no estamos en eso. Hemos dado un paso importante y hay que ponerlo en valor. Vamos a trabajar todos para unir e integrar”.

