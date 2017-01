MásJaén.- Diputación analizará con el sector la escasa respuesta a ayudas para profesionalización de almazaras

15/01/2017 - 10:05

La Diputación de Jaén analizará con el sector oleícola "dónde ha estado el problema" para que la convocatoria de ayudas a la contratación de técnicos para la profesionalización de almazaras no haya obtenido la respuesta esperada.

JAÉN, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press el presidente de esta Administración, Francisco Reyes, que ha recordado que la creación de estas subvenciones enmarcadas en el Plan de Empleo pretendía facilitar la contratación de personal cualificado para mejorar la competitividad y comercialización del aceite de oliva.

"Tenemos que reconocer que no ha habido la respuesta que deseábamos por parte de las almazaras, que no han optado muchas de ellas", ha comentado no sin apuntar que estas ayudas para fomentar la competitividad fueron una de las "nuevas líneas de apoyo al sector productivo" puestas en marcha en 2016.

En un primer momento, la convocatoria se dirigió a cooperativas, siendo cuatro las que se acogieron a ella, y posteriormente se amplió a cooperativas de segundo grado y también a almazaras industriales

"Tanto cooperativas como privadas, que algunos criticaron el porqué no habíamos sacado desde el primer momento las ayudas a las privadas, pues tampoco ha habido una alta demanda en esa convocatoria", ha precisado Reyes, para el que "habrá que darle una vuelta".

Y es que, a juicio del presidente de la Diputación jiennense, "la idea es buena" y hay que "apostar por la profesionalización", de manera que "habrá que analizar con el sector dónde ha estado el problema".

"Es verdad que cuesta trabajo dar pasos y cambiar las cosas en Jaén, en el sector de aceite de oliva. Pero hemos visto que cuando se demuestra que las cosas funcionan la gente se suma: sacar las almazaras fuera de los cascos urbanos, transformar el riego o los aceites tempranos, que era impensable hace muy poco tiempo, son muestra de ello", ha señalado.

Así las cosas, ha considerado que "merece una reflexión y una evaluación" que, por otra parte, como administración pública se debe realizar "de manera permanente" para evaluar lo que se hace, si lo que se ha previsto funciona y, si no, cambiar. "Y todo eso queremos abordarlo con el sector: cuál ha sido el problema y la dificultad. Vamos a ver por qué no los han pedido", ha incidido.

Ese mismo trabajo de evaluación lo ha hecho extensivo al Plan de Empleo de la Diputación, que suma más de 75 millones de euros, ante la posibilidad de sumar nuevas líneas y recursos. "El empleo sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones sin ser nuestra competencia directa y en esa línea vamos a echarle imaginación y especialmente escuchar propuestas que nos puedan llegar de unos y de otros", ha subrayado.

Al hilo, ha aludido a cuestiones que pueden tratarse "en ese proceso permanente de revisión y evaluación", como el "empleo intensivo", viendo los ámbitos a los que se dirige. "A lo mejor conviene orientarlo a un sector más de producción e industrial que al sector servicios o hay que analizar también el número de trabajadores mínimos para acogerse", ha expuesto Reyes.