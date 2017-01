Maestre: "El clamor unánime de convivencia leal en Podemos Comunidad de Madrid no está siendo escuchado y es un error"

15/01/2017 - 10:59

Ve urgente una nueva línea política en Podemos Madrid para preparar la máquina de Ahora Madrid de cara a los próximos comicios

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se ha quejado de que el "clamor unánime" de "convivencia leal y fraternal" que se dio entre los participantes en el proceso de primarias para elegir nuevo secretario general en Podemos Comunidad de Madrid hace un par de meses no está "siendo escuchado", lo que ha tildado a continuación de "error".

En una entrevista con Europa Press, la que fuera candidata a liderar Podemos en la Comunidad se ha referido al proceso y a la reestructuración que ha habido después, y si bien "parece razonable" que haya habido cambios "dado que hay una nueva dirección" y "tiene derecho a reestructurar funciones y personas", no comparte "ni las formas ni el contenido".

Preguntada por qué le parece cómo se ha tratado al exportavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, que apoyó la candidatura de Maestre en primarias, ha reconocido que "las formas no han sido particularmente ni elegantes ni cariñosas" teniendo en cuenta que aunque han tenido posiciones distintas en el proceso de primarias, todos comparten "un proyecto común y una herramienta de cambio" a la que tienen "mucho cariño".

"Deberíamos tratarnos bien, al menos eso es lo que entiendo yo...", ha indicado, destacando que tampoco está de acuerdo con el "contenido" dado "que el resultado de esas primarias en la Comunidad de Madrid "arrojó primero una victoria para otra candidatura en los documentos y unos porcentajes ajustados en esas votaciones".

Pero para Maestre, lo "tercero y más importante" es que hubo "un clamor unánime entre las personas que participaron que decía que había que apostar por pluralidad, por la convivencia fraterna, leal y cariñosa entre compañeros y compañeras" y cree que ese clamor "no está siendo escuchado".

Esto, para la edil de Ahora Madrid, es un "error" que "no representa ni el espíritu de Podemos como herramienta de la nueva política ni los deseos de mucha gente" que mira a Podemos "con ilusión" y espera que no repitan en la formación morada "los errores de los partidos tradicionales y de la izquierda clásica".

ERREJÓN NO ES "ENEMIGO" DE IGLESIAS

Sobre si cree que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, puede ver al secretario político y número dos, Íñigo Errejón, como un "enemigo" o "adversario", ha contestado con un rotundo "no", lo que no significa que a la hora del próximo congreso de Vistalegre II no vaya a defender sus ideas como hasta ahora y que se plasman en la propuesta presentada bajo el lema 'Recuperar la ilusión', liderada por el mismo Errejón.

La propuesta de documento político tiene que ver con que "no es tiempo de cavar trincheras sino de recuperar la iniciativa política". "No hay razón para dar un paso atrás, para replegarse sino que (tenemos) toda la legitimidad de que Podemos sea la herramienta que marque los debates políticos en nuestro país. Es lo que voy a defender en Vistalegre, en la Comunidad de Madrid y cómo entiendo mi labor en el Ayuntamiento de Madrid", ha apostillado.

Sobre los enfrentamientos entre compañeros, Maestre ha recordado que están en un proceso de Congreso, donde "por su propia naturaleza tiene que visibilizarse, si los hay, proyectos políticos, que se tienen que debatir de forma colectiva y votarse". "En los partidos más tradicionales no se aprecia una diversidad muy grande de proyectos y por eso, se reflexiona más bien poco, pero en Podemos se reflexiona mucho y de forma abierta, y esto tiene potencialidades pero también inconvenientes", ha admitido.

"Tenemos por delante un mes para poner encima de la mesa lo que cada uno pensamos que es mejor para Podemos y las mejores ideas para el país porque así entendemos nuestra participación de Podemos como herramienta de cambio y tenemos que debatirlas con tranquilidad, franqueza, cariño, compañerismo", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que ella siempre ha tratado de actuar así.

En este punto, ha indicado que hay que alejarse de las "dinámicas de conmigo o contra mí", "o todos juntos y si discrepas estás fuera" porque aunque "es más sencillo de gestionar", es "mucho peor para las organizaciones democráticas" como Podemos.

NUEVA LÍNEA POLÍTICA EN PODEMOS MADRID

También se ha referido a la situación de Podemos en la ciudad de Madrid, donde es "particularmente complicado" el tema de la organización porque tiene "que coordinarse" con ese "espacio de confluencia con Ahora Madrid".

Maestre cree que se "podrían haber hecho mejor las cosas y que hay una cierta falta de línea política" que espera que se "reconduzca con rapidez" porque de aquí a un par de años --las próximas elecciones municipales-- tienen que ser "capaces de actualizar la máquina de Ahora Madrid". "Es urgente que esa línea, esa dirección exista y ejerza", ha subrayado.

En otro orden de cosas, se ha referido a la situación de la alcaldesa de San Fernando, Cati Rodríguez (San Fernando Sí Puede) que ha resultado imputada por revelación de secretos en el caso de la venta de la Plaza de España del municipio.

Según Maestre, cuando uno conoce el caso, "dan ganas de dar mucho apoyo a la alcaldesa, que lo único que ha hecho es poner en conocimiento público que el Gobierno anterior malvendió la plaza del pueblo dejando un agujero de varias decenas de millones de euros y lo que ha hecho la Alcaldía es tratar de solucionar ese asunto heredado de la Corporación anterior".

Por eso, para la edil de Ahora Madrid, detrás del "intento de proceso judicial" contra la alcaldesa de San Fernando hay "una forma de acallar lo que en ese pueblo es un secreto a voces, que es la bancarrota absoluta en la que dejaron el municipio con vender su plaza". "Cuando alguien llega a decir que lo que se ha hecho está mal, los responsables de dejarla mal ponen una querella para tratar de judicializar el proceso", ha criticado.

Maestre está "segura" de que Rodríguez va a salir "judicialmente limpia" porque sólo está tratando de "arreglar el desaguisado que dejaron" los anteriores equipos de Gobierno.