El Pleno de Granada finalmente no vota una posible compensación por la actualización de valores catastrales

15/01/2017 - 12:47

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este domingo el pleno extraordinario y urgente solicitado por los grupos de la oposición para abordar la modificación del artículo 9 de la ordenanza fiscal número 3 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el fin de abordar una posible bajada del cuatro por ciento del IBI con la pretensión de compensar la subida de los valores catastrales aplicada por el Gobierno central, si bien dicho punto finalmente se ha retirado y no se ha sometido a votación ante los informes técnicos que lo impiden, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

Tras la celebración del Pleno, desarrollado tras la comisión delegada de Economía y Hacienda celebrada este pasado viernes, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver (PSOE), ha querido remarcar que "el IBI no sube", ya que "el tipo del IBI se mantiene", y lo que ocurre es que "por parte del Gobierno se plantea una actualización de los valores catastrales que no se hubiera producido si hubiéramos tenido aprobada la ponencia de valores en el año 2012", cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta, "como estaba previsto en el plan de ajuste" del Ayuntamiento, porque "a aquellas ciudades que tienen actualizado los valores catastrales en una ponencia de valores no se les aplica el coeficiente de actualización".

"Si estamos aquí hoy es porque el PP incumplió de forma reiterada la aplicación de un plan de ajuste que preveía esa ponencia de valores", ha insistido Oliver, para quien el Pleno de este domingo "tiene que servirnos para tomar buena nota y que no se nos olvide por qué estamos aquí", y es, según ha agregado, "porque en su momento el PP incumplió un plan de ajuste que obligaba a llevar a cabo una ponencia de valores que de haberla realizado en su momento nos hubiera evitado este debate y la situación en la que estamos".

Oliver ha remarcado que lo que se ha hecho este domingo es "exactamente lo que el resto de grupos políticos nos pidió de forma expresa en una comisión", y en esa línea ha manifestado que "creo que deberemos tomar nota y tener mucha responsabilidad a la hora de decidir y de establecer qué se pide y qué planteamientos se hacen".

"No se pueden hacer primero posiciones de postureo y después esconder la mano y decir que es una responsabilidad del gobierno", al que, según ha remachado el edil de Economía, "no se le puede imputar nunca dar cumplimiento exacto y taxativo al mandato del resto de grupos en una situación de minoría".

Ha apuntado que espera que "lo de hoy sirva para a partir de este momento tener en claro que cuando se hacen planteamientos políticos en una situación como la que estamos en la que ninguno tenemos mayoría y la situación económica del Ayuntamiento es la que es se derivan consecuencias y responsabilidades", y "esto no es un espectáculo", ha zanjado Oliver.