Decenas de niños participan en la primera edición del ciclo de cine 'Pequefilms' en la Cidade da Cultura

15/01/2017 - 14:39

La primera edición del ciclo de cine 'Pequefilms' ha congregado a lo largo de este fin de semana en la Cidade da Cultura a decenas de niños y niñas que han podido disfrutar de 52 películas y cortos cinematográficos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

Además de las proyecciones, entre las que se incluyeron cuatro de origen gallego, los asistentes pudieron participar en talleres sobre el mundo de la animación.

El festival ha estado estructurado en dos franjas de edad: de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. Una vez finalizada la proyección de cada pieza, los niños pudieron valorar y puntuar cada una de ellas.

Entre las cintas seleccionadas para el certamen están cortos reconocidos en festivales internacionales, como la noruega 'Me and my Moulton', nominada al Oscar en 2015, o 'Juan y la nube', ganadora del Goya al Mejor Corto Animado.

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, acompañado por la directora gente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, asistió al Gaiás este domingo para conocer el desarrollo de 'Pequefilms'.

Allí, Rodríguez ha ensalzado la "importancia" que tienen citas de este tipo, ya que sirven para "inculcar a los más pequeños la cultura audiovisual".