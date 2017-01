El PSOE pregunta al Ministerio de Educación por qué Melilla no aparece en el informe PISA

15/01/2017 - 15:59

La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Melilla, Lamia Mohamed Kaddur, ha preguntado al director provincial del Ministerio de Educación (MEC) en la ciudad autónoma, José Manuel Calzado, por qué los dos centros de Melilla que tomaron parte en el estudios para el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos no aparecen en el informe PISA.

MELILLA, 15 (EUROPA PRESS)

"El propio Calzado ha confirmado la participación de dos centros educativos de nuestra ciudad e incluso llegó a decir que en Matemáticas, Ciencia y Lectura se ha mejorado respecto a al informe de 2009", ha indicado la diputada, en referencia a unas declaraciones del responsable ministerial.

Sin embargo, ha criticado que el informe no hace ninguna mención a la ciudad española del norte de África, porque dice que no recoge los datos de estos dos centros educativos. "¿Cuál es el motivo por el que Melilla no aparece reflejada en el Informe Pisa?", ha querido saber Mohamed Kaddur, que ha recordado que Calzado evitó responder a esta pregunta en sus declaraciones.

Asimismo, la diputada del Grupo Municipal del PSOE se ha referido al anuncio hecho público desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que aseguraba que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "volverán a formar parte del informe PISA, en su próxima edición, prevista para 2018".

"¿Qué ha querido decir el Ministerio con que 'volverán a formar parte'?", se ha preguntado la socialista. "Calzado dice que Melilla ha formado parte de esta edición de Pisa y el Ministerio le contradice. No entendemos esta falta de coherencia entre responsables del mismo departamento ministerial", ha expuesto.

Por ello, Lamia Mohamed Kaddur ha pedido a Calzado que señale qué dos centros de la ciudad autónoma han sido los que han tomado parte del estudio, dónde están los resultados de dichos centros, por qué Melilla no aparece en el informe y qué ha querido decir el Ministerio con sus declaraciones.