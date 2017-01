Activada la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón

15/01/2017 - 17:09

El Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) debido al temporal de nieve, frío y viento en la Comunidad, principalmente en la zona del Pirineo oscense, y todos los operativos están ya preparados.

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pueden ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Asimismo, Protección Civil ha alertado a todos los alcaldes pirenaicos para que se "extremen las precauciones" ante la acumulación de nieve y ante la posible crecida súbita de los caudales de los ríos pirenaicos.

Además, se ha hecho llegar a los municipios una serie de consejos básicos de autoprotección, como llevar ropa y calzado adecuado para las bajas temperaturas, evite prendas ajustadas para que el aire circule entre la piel y la ropa actuando como aislante y ponerse una sobre otra varias prendas de ropa ligera y cálida mejor que una sola de un único tejido.

También es recomendable protegerse el rostro y la cabeza, evitar la entrada de aire frío en los pulmones y no realizar ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para la circulación sanguínea.

CONSEJO PARA FAMILIAS

El Gobierno de Aragón aconseja disponer de una reserva de la medicación que requiera regularmente algún miembro de la familia y alejar a los niños de estufas y braseros.

En el caso de las personas de edad avanzada y enfermos de corazón, no es conveniente salir a la calle porque el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y existe el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

En casa, hay que revisar los tejados y bajadas de agua, los cierres de las ventanas y las puertas en contacto con el exterior; contar con velas, linternas con pilas de repuesto, estufa y cocina de camping; desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios; y procurar que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos y cortinas.

Además, hay que evitar la intoxicación producida por braseros de carbón picón o estufas de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.

DESPLAZAMIENTOS

El Ejecutivo autonómico ha señalado que en caso de que sea preciso desplazarse hay que evitar el coche siempre que no sea imprescindible, utilizando, si es posible, el transporte público.

Además, hay que procurar no viajar solo y revisar el vehículo a fondo antes de salir --frenos, neumáticos, sistema de alumbrado, líquido anticongelante, bujías--, e informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras en la zona a la que se dirige.

Igualmente, hay que procurar no conducir de noche puesto que los peligros son más difíciles de detectar e informarse de dónde se encuentran los lugares de refugio en la ruta que se piensa seguir --albergues, hoteles--.

El Gobierno también aconseja llevar en el coche radio, pala, cuerda, una linterna, un teléfono móvil y ropa de abrigo, así como algún alimento rico en calorías --chocolate, frutos secos--, tener el depósito de gasolina lleno y repostar cada cien kilómetros aproximadamente.

En caso de estar conduciendo y resultar sorprendido por el temporal, hay que permanecer dentro del coche y en caso de mantenerlo en marcha con la calefacción puesta, es necesario dejar una ventanilla entreabierta para renovar el aire y evite quedarse dormido. Asimismo, se tiene que colocar un pañuelo colgado de la antena para llamar la atención.

El vehículo debe estar limpio de nieve y desbloqueado el tubo de escape para evitar que los humos entren al coche y si hay nieve dura o hielo, es obligatorio poner las cadenas y conduzca con marchas cortas y sin cambiar bruscamente de dirección. No hay que pisar el freno al rodar sobre un tramo helado, sino es preferible que el coche cruce el tramo por sí mismo.

VIENTO FUERTE

El Gobierno de Aragón ha explicado que en caso de viento fuerte se deben revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior de edificios, tales como antenas, carteles publicitarios, macetas, cornisas, persianas, toldos, marquesinas y tendidos eléctricos.

También hay que asegurar los elementos colocados no permanentemente en el exterior --tiendas de campaña, entoldados, construcciones provisionales-- y ventanas y puertas que den al exterior, además de no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios.

La presencia de escombros en aceras puede deberse al desprendimiento de techumbres o cornisas en mal estado por lo que no hay que circular por sus inmediaciones. Tampoco debe protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles, ni hacer fuego en campo abierto o vertederos en ningún caso.

En las carreteras, suele instalarse en las zonas batidas por el viento unas mangas que indican su dirección y velocidad. Si éstas indican vientos fuertes, se deben extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad, principalmente durante el cruce con vehículos voluminosos que circulen en sentido contrario. Se tiene que evitar la conducción de turismos con caravana dada su escasa estabilidad.

LLUVIAS E INUNDACIONES

El Ejecutivo ha precisado que si hay riesgo de lluvias o inundaciones hay que escuche la radio y poner atención a las predicciones meteorológicas; protegerse sobre todo después del anuncio de aumentos en el nivel de las aguas y localizar los puntos más altos de la zona donde uno se encuentra, dirigiéndose a ellos en caso de riada.

También es necesario cercionarse de que la residencia no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada y alejarse de cauces de barrancos, ramblas y torrentes y de sus puentes.

Dentro de un edificio, se tienen que cerrar bien los agujeros de puertas y ventanas y salidas de ventilación; colocar los documentos importantes, objetos valiosos, alimentos y agua potable, así como los animales domésticos en puntos elevados y sitúe los productos peligrosos en lugares protegidos.

Igualmente, se recomienda desconectar el interruptor general de la luz, no bajar a los subterráneos y no permanecer en sitios bajos, y si se está dentro de un vehículo no estacionar a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes ni cerca de ellos ni cruzar con el vehículo vados que salvan barrancos u otros tramos de carretera si están inundados ya que la fuerza del agua podría arrastrarle.

Ante fuertes lluvias, se debe circular con preferencia por rutas principales y autopistas y aminore la velocidad. Si existen problemas de visibilidad a causa de la lluvia, hay que detenerse en el arcén señalizando su situación.

Para el seguimiento puntual de este episodio de alerta pueden consultarse las páginas web de Carreteras de Aragón ' www.carreterasdearagon.es', de la Dirección General de Tráfico 'www.dgt.es', de la Agencia Estatal de Meteorología 'www.aemet.es' y de la Confederación Hidrográfica del Ebro 'www.saihebro.com'.