Page, que no se decanta por López o Díaz, avisa de que una candidatura de Pedro Sánchez "no conviene al PSOE"

16/01/2017 - 9:38

El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes, un día después que el exlehendakari y expresidente del Congreso Patxi López presentara candidatura a liderar el partido, que no se va a pronunciar sobre ningún candidato hasta que no esté abierto el calendario de primarias, pues considera que "apoyando a alguien puede perjudicarle". De lo que si ha hablado es de la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a presentar candidatura, avisando de que "ese escenario no es conveniente para el PSOE".

En una entrevista en TVE, que recoge Europa Press, el líder de los socialistas castellano-manchegos, que ha admitido que la candidatura de Patxi López entraba en su "cálculo personal", pues tenía la intuición de que la anunciaría, aunque "no sabía si este domingo o más adelante", ha dicho respetar su figura y su candidatura.

Preguntado sobre la posibilidad de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, opte también a liderar el partido, luego de asegurar que dicha pregunta la tiene "muy asumida", ha indicado que no va hacer ningún pronunciamiento personal hasta que no esté abierto el tiempo de presentar candidaturas, pues considera que "hay que medir palabras" pues "apoyando a alguien puede perjudicarle".

"Apostaré por candidatos que no duden de lo qué es el PSOE y el país", ha añadido García-Page que, a pesar de asegurar que respeta "el derecho de cualquiera a presentarse a la Secretaria General del PSOE", ha vuelto a avisar de que aunque "haya gente que le va a pedir que lo haga", una nueva candidatura de Pedro Sánchez "no es conveniente para el PSOE".

