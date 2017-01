Madrid. carmena quiere incorporar en ahora madrid otros sectores “empresariales” y “culturales”

16/01/2017 - 9:56

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, apuesta por incluir en el proyecto de Ahora Madrid, la candidatura ciudadana que la situó en mayo de 2015 al frente del Ayuntamiento, otros sectores “empresariales” y “culturales” para convertir la formación en una plataforma “más amplia todavía”.

Así lo indica en una entrevista concedida a la revista digital ‘CTXT’, en la que reivindica una “candidatura ciudadana” que abdique “de los intereses inmediatos” y “de las banderas” políticas, en referencia a los distintos partidos que conforman actualmente Ahora Madrid, como Podemos, Ganemos e Izquierda Unida.

Aunque la primera edil, de 72 años, ya ha dejado claro en varias ocasiones que no repetirá como candidata a la Alcaldía madrileña, deja deberes a su formación de cara a las próximas elecciones, que el calendario fija para 2019.

“Yo ahora estoy conociendo sectores de Madrid, empresariales, culturales, que de alguna manera no estuvieron representados ahí y que ahora lo podrían estar”, propone Carmena.

En concreto, se refiere a “buscar una estructura que no pretende nada más que la gestión municipal”, desmarcándose por tanto de las corrientes internas a causa de los partidos coaligados.

Uno de los debates más presentes a lo largo de la legislatura de Ahora Madrid han sido las diferentes sensibilidades de los concejales del equipo de Gobierno, donde hay personas procedentes tanto de Izquierda Unida como de Podemos y Ganemos. Incluso dentro de Podemos hay ediles próximos a Íñigo Errejón y colaboradores de Pablo Iglesias.

“He mantenido relación con mis concejales y, aunque pueda parecer sorprendente, no he sabido durante mucho tiempo dónde estaba cada uno, entre otras cosas porque los concejales tampoco pertenecían a partidos sino más bien a grupos, a coaliciones”, explica la alcaldesa en la entrevista recogida por Servimedia.

La intención de Manuela Carmena al finalizar su mandato es dejar una plataforma aún más abierta a otros sectores de la sociedad, según manifestó, desligándose así de las injerencias que podrían producirse por parte de los partidos de coalición.

“Creo que hay dos tipos de políticos municipales, los que están haciendo política como carrera y los que no. Yo me inclino más por que se agrupen personas que no tienen una carrera de políticos, sino que, en un momento de su vida, hacen la gestión pública y están al frente de un equipo municipal, pero luego vuelven a su hospital, a su universidad o a su empresa”, indica.

En cuanto a su relación con el resto de partidos -Ahora Madrid gobierna en minoría con el apoyo del PSOE-, afirma que los rifirrafes que salpican a la vida política del Ayuntamiento son un “enfrentamiento” que “es irreal, teatral y forma parte de una manera de hacer política que es, yo diría, infantil”.

16-ENE-17

