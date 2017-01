El gobierno garantiza representación de todos los espanoles en la conferencia de presidentes pese a las "sillas vacías"

16/01/2017 - 10:35

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este lunes que todos los españoles estarán representados en la Conferencia de Presidentes a pesar de las "sillas vacías" de Euskadi y de Cataluña.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Soraya Sáenz de Santamaría quiso "poner en valor a los que van a estar y los acuerdos que se van a adoptar" más allá de las ausencias previstas en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este martes en el Senado.

En ese sentido, transmitió un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los ciudadanos de esas dos comunidades porque aunque sus presidentes no asistan el Gobierno de España lo es de todos los españoles y velará por el respeto a los derechos y a la igualdad de todos los ciudadanos. "No va a haber español que no esté representado" en esa cita, aseguró.

Aunque las anteriores conferencias de presidentes "se agotaban" en su celebración, subrayó que esta vez esa cita abrirá procesos que seguirán después para reformar el sistema de financiación, debatir sobre la demografía o llegar a acuerdos en ámbitos como la educación y la sanidad, y se preguntó "qué van a hacer" entonces los presidentes de Euskadi y Cataluña mientras los demás siguen trabajando.

(SERVIMEDIA)

16-ENE-17

CLC/mst