Gürtel. bárcenas dice que la denuncia de dos empresarios a rajoy y lapuerta fue el motivo de que se dejara de contratar con correa

16/01/2017 - 11:16

- Asegura que a Correa se le “subió a la cabeza” su relación con el PP y llegó a pensar que “el partido era suyo”

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró hoy en su declaración en el juicio del 'caso Gürtel' que la decisión de dejar de trabajar con las empresas de Francisco Correa la tomó en primera persona el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que recibió junto al extesorero del partido, Álvaro Lapuerta, la denuncia de dos empresarios que le explicaron que el cabecilla de la trama se presentaba como mediador imprescindible para contratar con el PP.

Bárcenas dijo que los denunciantes fueron Joaquín Molpeceres y su yerno. Ambos “denunciaron a Álvaro Lapuerta y a Rajoy que Correa se dedicaba a actividades ilícitas y que todo el que quisiera hacer algo tenía que pasar por su despacho. Esto es lo que denunciaron estos empresarios y le dio a Lapuerta un donativo de 60.000 euros para el partido. Eso es lo que le cuentan a Rajoy", aseguró.

En definitiva, explicó, "la causa real" de que el PP dejara de trabajar con las empresas de Correa es que "se dedicaba a la intermediación utilizando el nombre del partido".

Como consecuencia de esa denuncia, se acabó la relación profesional con él en 2003. Hasta entonces el PP trabajaba casi en exclusiva con Special Events, a la que siempre pagó de manera legal.

En el tiempo en que se mantuvo esa colaboración Correa "se dedicaba a actividades ilícitas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y cualquiera que quisiera hacer negocios en esos ayuntamientos tenía que pasar por su despacho".

Después de que Rajoy ordenara la finalización de los contratos con las empresas de Correa, se envió una circular a todas las sedes populares regionales y locales informando de que ya no se las debía contratar.

Fue entonces cuando Francisco Camps se dirigio a Lapuerta para explicar al entonces tesorero del PP que en Valencia trabajaban con la empresa Orange Market y no con Special Events, gestionada por “un genio” que era Álvaro Pérez, ‘El Bigotes´. La dirección del PP autorizó la continuidad de esa relación.

Sobre el perfil de Correa, Bárcenas explicó que "se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía” y llegó a tal nivel que “pensaba que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese". Definió su relación como “profesional” y dijo que en ciertos momentos llegó a ser muy tirante. "Yo no le he colgado el teléfono a nadie en mi vida y a Correa se lo he colgado dos veces", dijo.

