Gürtel. bárcenas reconoce la existencia de una `caja b´ “extracontable” en el partido popular

16/01/2017 - 11:38

- Insiste en que las donaciones de los empresarios no tenían “carácter finalista”

El extesorero del PP Luis Bárcenas admitió este lunes en su primera jornada de declaración en el juicio del 'caso Gürtel' la existencia de una `caja B´ de carácter “extracontable” en el Partido Popular, que provenía de donaciones de empresarios que en ningún caso tenían “carácter finalista”.

A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, Bárcenas admitió que llevaba unas cuentas paralelas que eran "una contabilidad no oficial, extracontable; era del PP, claro". “Lo reconozco, evidentemente”, aseguró en el interrogatorio del ministerio público y atribuyó esos fondos a “determinados donativos, y el señor Lapuerta y yo anotábamos quién entregaba esas cantidades y el uso que se hacía de ellas”.

En todo caso, aclaró, “eran donativos sin carácter finalista, no respondían a ninguna gestión, no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas” y estaba “bien controlado”. Personalmente, insistió, nunca recibió ningún pago de los empresarios que lograron contratos con administraciones del PP.

"Entonces”, preguntó la fiscal, “¿para qué entregan los donativos los empresarios?”, a lo que el extesorero respondió: "Todos los empresarios a todos los partidos políticos quieren echarles una mano. Siempre que el empresario entregaba el donativo, el señor Lapuerta, que es una persona absolutamente honesta, les decía que aceptaba el donativo pero que no tenía carácter finalista. Para ellos era para tener relación con el partido, algo inocuo”.

Tras reiterar en varias ocasiones que nunca recibió dinero de la trama 'Gürtel', aclaró que las iniciales L.B. que aparecen en la contabilidad de Correa no son las suyas, porque "yo no he recibido absolutamente nada de Correa ni para mí ni para el PP”, y aventuró que el fin de la relación comercial del PP con Correa justifica su “animadversión personal".

RAJOY

Bárcenas explicó que la decisión de dejar de trabajar con las empresas de Francisco Correa la tomó en primera persona el presidente del PP, Mariano Rajoy, que recibió junto al extesorero del partido, Álvaro Lapuerta, la denuncia de dos empresarios que le explicaron que el cabecilla de la trama se presentaba como mediador imprescindible para contratar con el PP.

Bárcenas dijo que los denunciantes fueron Joaquín Molpeceres y su yerno. Ambos “denunciaron a Álvaro Lapuerta y a Rajoy que Correa se dedicaba a actividades ilícitas y que todo el que quisiera hacer algo tenía que pasar por su despacho. Esto es lo que denunciaron estos empresarios y le dio a Lapuerta un donativo de 60.000 euros para el partido. Eso es lo que le cuentan a Rajoy", aseguró.

En definitiva, explicó, "la causa real" de que el PP dejara de trabajar con las empresas de Correa es que "se dedicaba a la intermediación utilizando el nombre del partido". Como consecuencia de esa denuncia, se acabó la relación profesional con él en 2003. Hasta entonces el PP trabajaba casi en exclusiva con Special Events, a la que siempre pagó de manera legal.

En el tiempo en que se mantuvo esa colaboración Correa "se dedicaba a actividades ilícitas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y cualquiera que quisiera hacer negocios en esos ayuntamientos tenía que pasar por su despacho".

Después de que Rajoy ordenara la finalización de los contratos con las empresas de Correa, se envió una circular a todas las sedes populares regionales y locales informando de que ya no se las debía contratar. Fue entonces cuando Francisco Camps se dirigió a Lapuerta para explicar al entonces tesorero del PP que en Valencia trabajaban con la empresa Orange Market, y no con con Special Events, gestionada por “un genio” que era Álvaro Pérez, ‘El Bigotes´. La dirección del PP autorizó la continuidad de esa relación.

Sobre el perfil de Correa, Bárcenas explicó que "se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía” y llegó a tal nivel que “pensaba que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese". Definió su relación como “profesional” y dijo que en ciertos momentos llegó a ser muy tirante. "Yo no le he colgado el teléfono a nadie en mi vida y a Correa se lo he colgado dos veces", dijo.

