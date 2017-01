Vara asevera que en la Conferencia de Presidentes "tiene que haber acuerdos concretos", ya que "si no, no es creíble"

16/01/2017 - 12:50

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que en la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes, 17 de enero, en el Senado "tiene que haber acuerdos concretos", ya que "si no, no es creíble".

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

Unos "acuerdos concretos" que a su juicio, tienen que darse "en relación con los grandes temas, y también con las pequeñas cosas", ha señalado Fernández Vara en rueda de prensa este lunes en Mérida.

"Si queremos que salga bien, tendremos que hacer todos un esfuerzo", ha considerado Guillermo Fernández Vara, quien ha reiterado la necesidad de que "salga bien, por el bien de todos", ya que "en España ahora mismo hace falta un reforzamiento del clima de diálogo entre las instituciones".

Y es que "si vamos a choques de trenes entre las instituciones, esto no funciona", ha alertado el presidente extremeño, quien ha reiterado que "si se quiere que esta Conferencia de Presidentes tenga continuidad", ésta "tiene que salir bien", ya que "si no sale bien, no habrá más conferencia de presidentes en esta legislatura".

LAMENTA LAS AUSENCIAS

Así, y a preguntas de los periodistas sobre las ausencias de los presidentes vasco y catalán, Fernández Vara ha lamentado que no acudan a esta cita: "A mi me hubiera gustado que hubieran estado", y ha añadido que "desde el primer momento" se ha hecho "un esfuerzo porque estén".

"Me parece una pérdida de oportunidad", ha considerado Vara, quien ha entendido "difícilmente defendible" que "se esté pidiendo una nueva Ley de Educación y cuando se inicien los trabajos para hacerla, no estén", así que "se vaya a hablar de financiación y no estén".

En ese sentido, ha confiado en que "si sale bien" éste sea "el primer paso para que podamos tener lo antes posible una Conferencia de Presidentes sin ninguna ausencia"

Se trata de una reunión "preparada durante largo tiempo" respecto de la que "desde el minuto uno" ha "tenido claro" que el PSOE es "en gran parte responsable de lo que fuera a ocurrir", ya que nueve de los presidentes autonómicos son socialistas.

Por ese motivo, el PSOE tiene una "implicación imprescindible" en la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes,

Durante su intervención, el presidente extremeño se ha mostrado convencido de que cuando se acometa una reforma de Constitución Española "tendrá necesariamente que estar un órgano que permite ser el techo de bóveda de las relaciones entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas".

También ha abogado Fernández Vara por la "recuperación del Senado como una institución que sea útil como representante de los territorios", que ha considerado "básica"

TEMAS A TRATAR

Respecto a los temas que se abordarán en esta conferencia, Vara ha apuntado la "movilidad entre los empleados públicos", ya que en la actualidad, "si eres médico o maestro en una comunidad autónoma, es prácticamente imposible poderte trasladar a otra", por lo que ha explicado que "se van a dar los primeros pasos para conseguir que las cosas cambien".

También se abordará la reforma de la financiación autonómica "poniéndole ya plazos", y respecto de la que se prevé establecer una comisión que analice el resultado de la anterior y haga propuestas, y que contará con un representante de cada comunidad autónoma.

En el marco de la financiación autonómica, se abordará también en la Conferencia de Presidentes, la sostenibilidad del sistema sanitario, respecto de la que Fernández Vara planteará "qué tipo de sanidad" se pretende, ya que "con carácter previo a buscar los recursos tenemos que saber qué tipo de sanidad queremos tener".

Vara ha avanzado que "vienen tiempos de una enorme dificultad" en este campo, ya que "aparecen en el horizonte los llamados tratamientos individualizados, que son caros", y que "para pagarlos hay que hacer un esfuerzo", y ha añadido que con el modelo actual "no hay recursos para poderlos ir incorporando".

En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que a veces se discute "mucho sobre la teoría, y hay que ir a la práctica", ya que el modelo de financiación es "aquel que sirve para que los hospitales estén abiertos y las escuelas también".

POSICIÓN DE EXTREMADURA

Vara ha señalado que la posición que mantendrá Extremadura respecto a la financiación autonómica, será la "actitud de quien hace uno de los mayores esfuerzos fiscales del país", ya que cuenta con impuestos "de los más altos del país, y en muchos casos el más alto"

"Otra cosa es la capacidad fiscal que cada uno tiene, en lo que influyen rentas y media de pensiones", ha apuntado Vara, quien ha señalado que Extremadura puede "gestionar ese debate en torno a la solidaridad, con la tranquilidad de saber" que la región hace "todo el esfuerzo" que está en sus manos.

Otros temas a tratar serán los del bono social, la agenda europea, un pacto por la educación, o la atención a la dependencia ahora que se cumple la primera década de la ley.

En definitiva, hay asuntos de mucha trascendencia junto a los que podrían considerarse pequeños asuntos, pero que tienen que ver con la vida de las personas, de manera muy directa, y vamos a intentar que salga bien, yo creo que por el bien de todos

En total, son diez propuestas de acuerdo las que se pondrán encima de la mesa en esta Conferencia de Presidentes, y que se han "trabajado conjuntamente", algo que a su juicio "ha sido necesario" que no haya mayoría absoluta para que esto ocurra.