Bendodo (PP-A) afirma que las manifestaciones por la sanidad son "la voz de la calle" y "no hay ninguna mano detrás"

16/01/2017 - 13:05

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que las manifestaciones que están teniendo lugar por toda Andalucía en defensa de una sanidad pública "no es casualidad, no lo ha movido ningún partido político ni ningún sindicato, esa es la voz de la calle" y ha dejado claro que no están politizadas. "No hay ninguna mano detrás, es la gente la que ha salido a la calle a reivindicar".

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

"El PSOE aquí tiene un problema cuando hay más gente manifestándose en las puertas de sus mítines que gente dentro", ha afirmado, al tiempo que ha incidido que "mi partido ni hemos movido ni liderado ninguna manifestación ni en Málaga, ni en Sevilla, ni en Granada, ni en ninguna provincia. Esto es Andalucía", ha sostenido.

Al respecto, ha hecho hincapié en que "Andalucía de una vez por todas ha salido a la calle por algo justo, como es reivindicar una sanidad universal y la mejor". "No hay ninguna mano detrás, es la gente la que ha salido a la calle a reivindicar", ha sentenciado.

De igual modo, el portavoz de los 'populares' andaluces, que ha participado en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que "la respuesta fácil" es decir que las movilizaciones "están politizadas", en alusión a críticas socialistas, pero ha advertido "de que no es así".

Para Bendodo "se ha demostrado que cuando la ciudadanía se moviliza al PSOE le entra el pánico", poniendo como ejemplo el caso de Málaga y el anunciado tercer hospital hace años por la Junta para la capital. Al respecto, ha añadido que este equipamiento sanitario "es necesario y hay que hacerlo de forma consensuada".

35 HORAS

Por otro lado, sobre la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, Bendodo ha considerado que "no me parece una mala opción", pero "en este caso se utiliza como herramienta política". "Creo que las formas no son las correctas, pero el fondo se puede discutir", ha sostenido.

Así, ha agregado que en estos tiempos es necesario "la lealtad institucional". Para Bendodo, los políticos "tenemos que abandonar un poco los focos y centrarnos en ser de verdad", ha sentenciado.

"Al final tanto foco y tanta pose para un titular de un cuarto de hora hace daño...y el titular de 35 horas dura lo que dura y tiene consecuencias políticas y jurídicas, no se puede hacer en contra de la administración competente", ha indicado, insistiendo en "menos focos y más verdad; creo que es un buen mensaje para la presidenta de la Junta", ha señalado Bendodo.

Por otro lado, sobre la actitud que debe llevar la Junta a la Conferencia de Presidentes, el portavoz del PP-A ha dicho que "los responsables municipales, locales, los presidentes de diputación de toda España y de todos los partidos estamos de acuerdo en una cosa", como es la exigencia "de que la negociación de la financiación autonómica vaya pareja con la de la administración local".

"Todos deben acudir y asistir con intención de aprender y consensuar", ha añadido y, sobre Andalucía, ha dicho que "con buena voluntad. A veces es peor ir con mala voluntad que no ir". Por ello, ha vuelto a pedir "menos focos y más verdad", ha concluido.