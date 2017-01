Gürtel. bárcenas afirma que “jamás” habló de sus negocios particulares con correa

16/01/2017 - 13:16

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró este lunes en el juicio del 'caso Gürtel' que “jamás” habló de sus negocios particulares con el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Negó además haber hecho inversiones con él o a través suyo o viajar a costa de las empresas de la red de manera habitual.

Bárcenas dijo a la fiscal Concepción Sabadell que "con Francisco Correa no he hablado de negocios particulares jamás. Él no me ha propuesto participar en el proyecto de Majadahonda. Con el señor Jacobo Gordon sí estuve tomando café en una ocasión, porque me lo pidió un buen amigo de los dos, y en esa reunión el señor Gordon me habló del proyecto ese, pero yo le dije sobre la marcha que no tenía interés en invertir en nada".

Aseguró que Correa no le pagaba viajes "con habitualidad", aunque, "como muchas otras personas del PP", hizo "un par" de viajes con la agencia de Correa, que "eran viajes de incentivos que Correa tenía la deferencia de obsequiar, de grupos de viajes que tenía cerrados. Obsequiaba a determinadas personas con un viaje a Nueva York con plazas pagadas con el incentivo".

Pese a este reconocimiento, insistió en que “yo he pagado mis viajes y tengo los recibos que acreditan que he pagado mis viajes". Es más, en otro momento de su declaración llegó a decir que él fue “un aportante de fondos a la `caja b´ de Correa”, porque “yo le pagaba a Correa por los viajes y él hacía con el dinero lo que le parecía conveniente".

(SERVIMEDIA)

16-ENE-17

SGR/caa