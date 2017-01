Bendodo se compromete a que la deuda financiera de la Diputación sea cero en 2018

16/01/2017 - 13:32

El presidente del PP de Málaga y de la Diputación, Elías Bendodo, se ha comprometido a que la deuda financiera de la institución supramunicipal sea cero en 2018, año en el que ya "no deberá nada a los bancos".

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

En el desayuno informativo de Europa Press y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, celebrado en Málaga y en el que ha sido presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Bendodo ha recordado que cuando llegó al Gobierno provincial la deuda financiera ascendía a 218 millones de euros y el índice de endeudamiento era del 143 por ciento del presupuesto.

"En 2018 la Diputación de Málaga ya no deberá nada a los bancos. Hemos cerrado 2016, según los últimos datos de la liquidación, pagando 35 millones de euros a los bancos. Nos quedan 43 millones de euros de deuda e intentaremos saldarla este mismo año", ha recalcado Bendodo, quien ha asegurado que "no hay mejor forma de crear empleo que pagando a tiempo a las empresas, como no hay mejor forma de destruirlo que teniendo administraciones morosas".

La Diputación, ha añadido, es "un referente del pago a proveedores. En 2016 hemos pagado a nuestros proveedores en un plazo medio de doce días. Y desde 2012 hemos abonado a las empresas 190 millones de euros por obras y servicios".

DIPUTACIONES "INSUSTITUIBLES"

El presidente del organismo supramunicipal ha defendido con ahínco el papel de las diputaciones, que ha considerado "necesarias e insustituibles"; y, en el caso de la que preside ha destacado que es la institución "que más invierte en la provincia, con 330 millones de euros desde 2012", con una subida de las inversiones prevista en el presente ejercicio de un siete por ciento.

También ha asegurado que la de Málaga "es también un buen ejemplo de lo que debe ser la nueva política" y ha recordado que las cuentas para el presente ejercicio, aprobadas el pasado 23 de diciembre, salieron adelante "con las aportaciones y propuestas de todos los grupos políticos y gracias a la abstención de Izquierda Unida, Ciudadanos y Málaga Ahora", con el único voto en contra del PSOE.

"Creo que ese es el camino: La oposición destructiva que no propone ni acuerda nada es vieja política, como también son los gobiernos inflexibles, que no ceden, que no escuchan ni negocian con el resto de partidos. Se han acabado los tiempos de las mayorías absolutistas y los tiempos del 'No es no'. Creo que eso vale para Málaga y debería valer para Andalucía", ha sostenido, al tiempo que se ha preguntado si en Madrid el PSOE "está abierto a negociar con el Gobierno, por qué se niegan el PSOE andaluz y el de Málaga a negociar con el PP".

A juicio de Bendodo, sin las diputaciones "no sólo desaparecería el gobierno y la voz de la provincia, sino muchos pueblos pequeños y medianos" y aunque ha admitido que se pudiera dudar de la viabilidad de las mismas, hoy el panorama ha cambiado. En este punto, ha recordado que en 2011 la Diputación de Málaga estaba "en quiebra técnica", pero hoy "es un modelo de buena gestión".

El líder de los 'populares' malagueños ha indicado que la Diputación "ha sido y es un gran laboratorio para la nueva política". "Humildemente también considero que nos hemos convertido en un modelo de gestión para otras instituciones, en una prueba de que las diputaciones son útiles e imprescindibles", ha finalizado.