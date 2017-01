Santander condena nuevamente la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Almería

16/01/2017 - 13:44

Representantes de la Corporación municipal de Santander han guardado este lunes un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento en repulsa por el asesinato de una mujer este fin de semana en Almería, y por las dos agresiones a dos mujeres en Galicia, todas ellas víctimas de la violencia de género.

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recordado que, con este acto, el Ayuntamiento se une una vez más al dolor de los familiares y amigos de estas mujeres, instando a la sociedad a demostrar su indignación y repulsa hacia la violencia machista.

"No podemos consentir esta barbarie, no tiene ningún sentido y por supuesto no vamos a asistir impasibles", ha asegurado la regidora santanderina, que recuerda que en lo que va de año la violencia de género se ha cobrado tres vidas. "Son demasiadas. Basta ya", ha sentenciado la regidora.

En palabras de Igual, es importante que entre todos seamos capaces de convencer a las mujeres que sufren este tipo de violencia para que denuncien y busquen ayuda. "Tienen a su lado a toda la sociedad y a muchas personas y profesionales dispuestos a aportar su granito de arena para que puedan recuperar su libertad", ha asegurado.

A través de esta concentración, el Ayuntamiento cumple con la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de noviembre que, entre otras cuestiones, establecía la convocatoria de un minuto de silencio cada vez que sea asesinada una víctima de violencia de género, como muestra de condena y repulsa de la Corporación municipal en representación de la ciudad.