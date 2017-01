Bendodo ve "urgente y prioritario" acabar con los "peligros que amenazan" a la Catedral de Málaga

16/01/2017 - 13:46

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha considerado "urgente y prioritario" acabar con los "peligros que amenazan" a la Catedral malagueña, entre las que ha citado las fisuras, goteras, terminar la cubierta y dotar al templo de una sacristía acorde a las necesidades del culto.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

En el desayuno informativo de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, en el que ha sido presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que la Catedral es uno de los monumentos más visitados, de ahí la necesidad de mantenerla.

En este punto, ha indicado que el debate sobre la segunda torre no puede ser "la excusa para no acometer el resto de obras pendientes en un edificio que es "un organismo vivo pero corre peligro, como bien dice el obispo", monseñor Jesús Catalá, presente en el acto y al que ha agradecido que haya liderado y presentado el plan director de la Catedral y por explicárselo personalmente. "Puede contar con el apoyo de la Diputación y con el mío personal para ese proyecto", ha trasladado Bendodo al obispo.

METRO: "LO MEJOR PARA LA GENTE"

Por otro lado, el también presidente del PP de Málaga ha asegurado que "el camino" que ha cogido el alcalde, Francisco de la Torre, en relación con el metrobús para la prolongación del metro al entorno del Hospital Civil, "es el correcto". "Lo que está planteando el Ayuntamiento es lo mejor para la gente", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que el proyecto del metro en superficie hasta el Hospital Civil que defiende la Junta "no es acertado", al tiempo que ha reiterado que no cree que "la Junta se atreva a ir en contra de Málaga, de los malagueños y de su Ayuntamiento". Para Bendodo, el metro al Civil en superficie "no es la solución" y ha dicho coincidir "plenamente" con la postura del Ayuntamiento.

El presidente de los 'populares' malagueños ha criticado "el retraso" de las obras del metro, después de que la Junta pospusiera a 2019 la llegada del suburbano al centro. "Eso es una agresión, otra vez un año más de retraso", ha añadido.

En este punto, ha recordado que siempre ha dicho que el proyecto del metro hacia el norte debe ser a través del río Guadalmedina cuando se dé una solución urbana al río, pero "también dije, en su momento, que era más urgente la solución al río Guadalmedina, que un metro para Málaga, que era más necesario".