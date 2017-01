CHA propone un nuevo "contrato social" por la Educación basado en el consenso, la calidad y la financiación

Chunta Aragonesista ha propuesto este lunes elaborar un nuevo "contrato social" por la Educación basado en el consenso, la calidad y la suficiente financiación. "Es responsabilidad de todos", de las Cortes autonómicas y de la comunidad educativa, ha dicho en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Gregorio Briz.

Ha pedido a todos "generosidad para llegar a un pacto", lamentando que desde 1970 se han aprobado ocho leyes orgánicas sobre esta materia, y ha animado a firmar en Aragón un pacto unánime para promover un acuerdo para el conjunto de España, en aras a la revalorización de la escuela y la función docente.

Mejorar el nivel educativo en Aragón y el conjunto de España "evitaría comportamientos indeseables, como la corrupción", ha considerado el diputado autonómico de Chunta, quien ha alertado del fracaso y el abandono escolar, así como el desperdicio de talento.

"En Aragón hemos sido pioneros" con la propuesta de Pacto por la Educación que ha elaborado el Consejo Escolar de Aragón y que ha hecho suyo el Ejecutivo regional, ha continuado, apostando por aprobar una ley educativa autonómica que converja con la estatal que consensuen todos los Grupos de las Cortes Generales. Ha pedido "encarecidamente" a todas las fuerzas políticas "que no se queden en posiciones inmovilistas", dejando claro que "habrá que ceder".

Ha insistido en que "sin consenso no puede haber pacto", que es necesario "un presupuesto mínimo para una Educación de calidad" y ha defendido medidas como el impulso a la carrera del profesorado y la formación del mismo, fomentar la inclusión de los alumnos, el pacto curricular, negociar "el sitio de la religión" en los centros y potenciar la escuela pública y de calidad "para todos", reduciendo "gradualmente" la privada y concertada.

Gregorio Briz no ha descartado, inicialmente, ningún documento educativo, en alusión a la propuesta presentada por el PP, insistiendo en que "si no hay consenso, será un pacto de unas fuerzas pero en el momento en que otro Gobierno entre a gobernar esa ley se desvanece y no tiene ninguna vigencia".

POSIBILISTA

La representante de CHA en el Consejo Escolar de Aragón, Chulia Ara ha comentado que el Pacto por la Educación anunciado en 2016 por la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, comenzó a gestarse en octubre de 2015 y que el 80 por ciento de los miembros del Consejo han participado en los grupos de trabajo para redactarlo, Chunta en el de calidad.

"Es un pacto posibilista" que recoge "numerosos acuerdos" y "a partir de ahí tenemos que mejorar", ha expresado Ara, quien espera que las 250 acciones contenidas en el documento permitan conformar "un gran acuerdo" autonómico.

CALIDAD

La responsable del Rolde de Educación de CHA, Carmen Alloza, ha defendido un sistema educativo basado en la calidad, la equidad, la participación y la planificación.

Ha apostado por introducir elementos de innovación en el profesorado, así como reforzar la coordinación con las familias, universalizar la educación de cero a 18 años para mejorar el rendimiento académico, apoyar más a los alumnos con altas capacidades, facilitar que los horarios de tutorías permitan a las familias conciliar con su horario laboral, aumentar la coordinación con las Administraciones locales, abrir los centros a los barrios y municipios y reforzar el papel de los Consejos Escolares, así como favorecer la participación estudiantil en la vida de los centros.

Este pacto social autonómico debe ser un primer paso para impulsar la derogación de la LOMCE, que está siendo "bastante nefasta para el sistema educativo", ha considerado Alloza.

Ha planteado la confección de un código ético sobre difusión de noticias del ámbito de la educación y potenciar el compromiso de los medios de comunicación con los valores democráticos, la labor de la escuela y el respeto a los horarios infantiles y juveniles.

Carmen Alloza ha advertido de que "los países con mejores logros en Educación son los que mantienen su nivel inversor" y ha defendido la estabilidad de la legislación y que el Departamento de Educación elabore una memoria económica para cuantificar el coste de las medidas contempladas en el documento del Consejo.