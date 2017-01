Cepeda (PSOE) da la bienvenida a todos los candidatos pero pide cerrar filas en torno al próximo secretario general

El diputado regional y senador socialista José Cepeda ha dado la bienvenida este lunes a la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE y ha manifestado que le parece muy bien que se presenten todos los candidatos que lo consideren oportuno pero ha pedido "cerrar filas" en torno al próximo secretario general.

"Bienvenido sea Patxi y todos los compañeros que al final hagan posible este debate tan necesario para el PSOE", ha manifestado Cepeda en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, tras subrayar la importancia de desarrollar un "debate de ideas".

"Es muy importante que los candidatos tengan en consideración que cada uno de ellos tiene que plantear el proyecto que realmente quieren desarrollar para nuestro partido y para nuestro país, y yo creo que en esa confrontación sana de ideas todos ganaremos", ha aseverado.

En cuanto a la hoja de ruta aprobada por el Comité Federal este sábado, Cepeda ha señalado que "ya era hora" de que los socialistas se pusieran "manos a la obra en esta cuestión".

A su juicio, "hay espacio para todas las candidaturas que los militantes quieran", por lo que ha abogado por que "quien quiera dar un paso al frente que lo dé, luego tendrá que conseguir los avales suficientes".

"No me voy a decantar hasta que no sepa cuántos candidatos hay encima de la mesa", ha manifestado Cepeda en respuesta a la pregunta de si López puede contar con su apoyo, y ha insistido en que "no es un problema de nombres propios" para manifestar su interés por las propuestas de los candidatos y apostar por "un proyecto integrador".

Cepeda se ha referido tanto a López como a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como un "socialista en estado puro", aunque ha dicho que "siempre hay matices" y que los tendrán que definir ellos, en el caso de que Díaz dispute la Secretaría General a López. Por otro lado, ha dicho que desconoce si el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a presentar su candidatura.