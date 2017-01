El comité de empresa de Auto Periferia pide la mediación del Consorcio de Transportes en el tercer día de huelga

16/01/2017

El comité de empresa de Auto Periferia pide la mediación del Consorcio de Transportes al "estar bloqueadas" las negociaciones entre trabajadores y empresa, ya que desde que comenzó la huelga hace una semana no han mantenido "ninguna reunión".

LAS ROZAS, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Esteban Pascual, no se ha producido "ningún tipo de negociación" al no "haberse puesto en contacto" la compañía con el comité de empresa por lo que piden la "mediación" del Consorcio de Transportes.

"La empresa no ha tenido ningún acercamiento hacia nosotros. Alguien tendrá que mediar, sobre todo de cara a los usuarios. La Comunidad o el Consorcio tendrán que decir algo al respecto", ha subrayado.

ANTIDISTURBIOS EN LA SEDE DE LA EMPRESA

Este lunes se celebra la tercera jornada de huelga, que según los sindicatos, está secundando "casi el 100 por 100 de la plantilla", según Pascual. Los servicios mínimos han qeudado fijados en un 35 por ciento en las horas valle y en un 60 por ciento en las horas punta.

"Los servicios mínimos se han cumplido. Pero esta mañana, cuando hemos venido a revisar los autobuses, nos hemos encontrado con que había cinco camiones con unidades antidisturbios. No entendemos el por qué, cuando no ha pasado nada ningún día", ha señalado.

Según el presidente del Comité de Empresa, no se ha producido ninguna carga, pero "ha habido momentos de tensión". "Además, nos han puesto problemas para revisar los autobuses y hacer nuestro trabajo", ha añadido.

"Con esta medida, tiene pinta de que el conflicto se va a alargar. Parece que a la empresa no le preocupa que no tengamos taquillas, ver el estado de los vestuarios, que no llevemos cinturón de seguridad en el asiento de los conductores y que los usuarios viajen como sardinas en lata, entre otras cuestiones", ha puntualizado.

SERVICIO A ZONA NOROESTE DE LA REGIÓN

Auto Periferia presta servicio a municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una plantilla de 230 empleados y una flota de 90 autobuses, según el comité de empresa.

En concreto, Auto Periferia presta el servicio público interurbano por carretera de las líneas 621 y 624 (Madrid-Las Rozas), 581 (Madrid-Quijorna), 622 (Madrid-Las Matas), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 625 (Madrid-Monte Rozas), 625A (Las Rozas-El Espinar), 627 (Madrid-Brunete), 628 (Madrid-El Cantizal), 580 (Majadahonda-Brunete), 620 (Las Matas-Hospital Puerta de Hierro), 626 (Las Rozas-Villanueva de la Cañada), 626A (Majadahonda-Villanueva del Pardillo), 629 (Madrid-Parque Empresarial), L1 (Las Rozas-Molino del Encinar) y servicio nocturno N-903 (Madrid- Monte Rozas).

La huelga se ha convocado todos los lunes y martes de enero y febrero. Los trabajadores piden una mejora en las condiciones de seguridad e higiene en el desempeño de su trabajo en lo relativo a la observancia de los descansos tras los trayectos del transporte de viajeros.

"No se respeta el calendario de días de descanso y libranza de la plantilla y en especial de los conductores que forman la plantilla de la empresa Auto Periferia. A veces empezamos por la mañana y acabamos pro la noche y no nos permiten ni movernos para estirarnos ni para ir al baño", aseguran.

Además, el Comité de Empresa afirma que los trabajadores sufren, por falta de plantilla y contrataciones precarias, "condiciones penosas o gravosas a la hora de realizar los relevos de turnos", con desplazamiento a pie que llegan a rondar los quince minutos o desplazamientos de kilómetros que se tienen que realizar por medios privados dentro de la jornada.