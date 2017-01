Diputación muestra su repulsa ante el último caso de violencia de género en Huércal de Almería

16/01/2017 - 14:31

La Diputación Provincial de Almería ha mostrado este lunes su repulsa ante el último caso de violencia de género, ocurrido en Huércal de Almería, y a las puertas del Palacio Provincial se han congregado diputados provinciales y representantes de varios ayuntamientos de la provincia para rechazar este tipo de violencia de género y homenajear con un minuto de silencio a Antonia, supuestamente asesinada por su expareja este fin de semana.

ALMERÍA, 16 (EUROPA PRESS)

Con este acto, la Diputación de Almería ha mostrado la solidaridad de los 103 municipios con la familia de Antonia y el rechazo de toda la sociedad almeriense con la violencia en todas sus manifestaciones.

Además, el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha participado en otros dos actos celebrados durante la mañana del lunes en Canjáyar y Huércal de Almería, los municipios de origen y residencia de Antonia, la primera víctima de violencia de género en la provincia en 2017.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, ha condenado "enérgicamente" este suceso, que ha calificado de "terrorismo doméstico" y ha declarado que espera que "no se vuelvan a repetir estos sucesos porque cuando no se entiende la gente tienen que pensar las cosas y con diálogo solucionarlas. Lo que no es lógico es que alguien le arrebate a una persona lo más preciado que tenemos, que es la vida".

Amat ha dedicado unas palabras a Antonia, que "tan sólo tenía 33 años y se ha convertido en la primera víctima de Andalucía por violencia de género y la primera de Almería" y ha deseado que no se tengan que convocar más actos de rechazo de cualquier tipo de violencia.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha mostrado sus "condolencias a la familia" de la mujer asesinada y ha lamentado "este nuevo acto de violencia de género".

Torres ha pedido "colaboración ciudadana, concienciación y trabajar en la educación de la gente joven y de los niños porque esto, por desgracia, en la población joven va en incremento. Desde el Ayuntamiento de Huércal, seguiremos luchando porque esta lacra desaparezca".