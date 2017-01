La primera ola de frío en dos años amenaza a España con sensaciones térmicas de hasta -30ºC

Puede nevar por primera vez en Ceuta desde hace 24 años

Las heladas serán generalizadas en casi toda la Península

Hay una pequeña probabiliad de que nieve en Madrid

La primera ola de frío del invierno que registrará España desde hace dos años comenzará a partir de este martes 17 de enero y no terminará, al menos, hasta el jueves, unos días en los que nevará en cotas bajas, incluso en algunos puntos de la costa, y las heladas serán generalizadas, con mínimas de unos -15 grados centígrados en puntos de montaña y máximas que no superarán los 5 grados centígrados en buena parte del interior peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según ha explicado la portavoz de la AEMET, Ana Casals, no se producía una ola de frío desde febrero de 2015. También ha recprdado que el año pasado, en 2016 no se registraron olas de frío, igual que en 2013, mientras en 2014 hubo otra en diciembre. "No están siendo muy habituales en los últimos años", ha comentado.

Casals ha indicado que la ola de frío afectará a la mayor parte de la Península y a Baleares pero también a Ceuta, donde "no ven la nieve desde 1993", es decir, casi un cuarto de siglo. Asimismo, ha destacado que se esperan cantidades "muy copiosas" de nieve.

La portavoz ha expuesto que el martes será cuando comience a cambiar la situación meteorológica porque se extenderán las altas presiones y se reforzará el anticiclón en el interior de Europa, lo que, junto a las bajas presiones en el Mediterráneo, producirá un flujo del nordeste que introducirá una nueva masa de aire de origen continental que es "más seca y fría".

"Las heladas serán generalizadas en casi toda la Península", ha pronosticado la portavoz, que cita como excepción a las zonas del litoral, aunque también podrá helar junto al mar en el Cantábrico oriental.

Casals ha dicho que las temperaturas mínimas podrán ser inferiores a -10 grados centígrados y que podrán bajar de -15 grados centígrados en puntos de Pirineos y del sistema Ibérico y que las máximas "no pasarán de 5 grados centígrados en buena parte de la Península", sobre todo el miércoles, que será "el día más frío".

En este contexto, ha añadido que los vientos soplarán en las zonas más afectadas por la ola de frío con carácter fuerte y serán "muy fuertes" en algunos puntos, por lo que ha dicho que la sensación térmica puede llegar a ser incluso de hasta -30 grados centígrados. Por ejemplo, en los lugares donde haya cero grados centígrados y vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, la sensación será de -8 ó -9 grados centígrados, mientras en las zonas con -5 grados centígrados y con ese viento, la sensación será de -15 grados centígrados.

Sobre el "brusco" descenso térmico, ha apuntado también que por ejemplo, en Sevilla este martes se prevén hasta 20 grados centígrados mientras que el miércoles caerán a 8 grados centígrados, lo que supone una caída de 12 grados centígrados.

También ha destacado que nevará el martes en Baleares y el miércoles en el sureste peninsular en cotas "muy bajas" y "ocasionalmente" a nivel del mar. "Podremos ver playas nevadas en el sureste y si no, muy cerca", ha comentado. Igualmente, ha insistido en que serán "copiosas" tanto en el este como en el sureste de la Península a partir del jueves, cuando el flujo del noreste rolará más al este, con el consecuente aumento de entrada de la humedad en la Península.

"Pequeña probabilidad" de nieve en Madrid

Ese día, la portavoz espera que seguirá la bolsa de frío en la Península, por lo que se esperan nevadas "copiosas" en el este y sureste, de "más de 5 centímetros de espesor", que podrán llegar "más debilitadas" al centro de la Península, de modo que no se descarta una "pequeña" probabilidad de que pueda nevar en Madrid.

Otro de los aspectos significativos de esta ola de frío es que se producirán nevadas en Ceuta, Melilla y los montes cercanos, algo que no ocurre desde 1993. "Se espera bastante cantidad de nieve en Ceuta", ha advertido.

En este contexto, ha expuesto también que la cota de nieve el miércoles se esperan nevadas en el sureste peninsular entre 0 y 200 metros de altura y subirá a lo largo del día a entre 0 y 500 metros, mientras que el jueves se situará entre 0 y 600 metros en el sureste y subirá a lo largo del día de 300 a 800 metros.

Aunque las nevadas afectarán más al este peninsular, en el resto del país se esperan cielos nubosos en el Cantábrico, donde puede producirse alguna precipitación débil y será ya el jueves cuando comiencen las precipitaciones localmente fuertes y persistentes, con tormentas en Baleares que afectarán a buena parte del este, Castilla-La Mancha y sur peninsular. En el resto del país, el jueves los cielos estarán despejados y las temperaturas frías.

Finalmente, ha insistido en que los vientos agudizarán la sensación térmica de frío, porque el miércoles soplarán del norte y nordeste fuertes o con intervalos de fuerte en el Valle del Ebro, Baleares, litoral de Galicia, sureste peninsular y serán "muy fuertes en el Ampurdán, este de Baleares y con rachas muy fuertes en zonas de montaña del centro y nordeste de la Península. "La sensación térmica será mucho peor que la temperatura real", ha pronosticado.