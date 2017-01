Javier Fernández propone incorporar la Conferencia de Presidentes en la Constitución si se reforma

16/01/2017 - 15:10

El presidente del Principado de Asturias y presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha propuesto este lunes incorporar la Conferencia de Presidentes en la Constitución si se reforma la Carta Magna.

OVIEDO/MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

De este modo, apuesta por "institucionalizar" la reunión entre líderes de los ejecutivos autonómicos y el presidente del Gobierno central y darle cierta periodicidad: una o, incluso, dos veces al año. En una entrevista en la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Javier Fernández ha defendido así la necesidad de complementar las relaciones bilaterales con estos encuentros multilaterales para tratar asuntos de relevancia para el conjunto del Estado.

Ante la cita de este martes, Javier Fernández ha apuntado como temas principales de la Conferencia de Presidentes "el sistema de financiación autonómica y la despoblación".

Respecto al anuncio de Patxi López de presentarse a las primarias del PSOE, Javier Fernández ha dicho que lo supo el sábado a primera hora de la tarde y que le "sorprendió a medias", ya que no descartaba que se presentara pero no lo sabía ni pensaba que fuera a decidirlo "tan rápido".

Sobre la posibilidad de que opten a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez o Susana Díaz, el presidente de la Gestora ha asegurado que desconoce si ocurrirá o no. "No pienso nada", ha dicho al respecto, añadiendo que la presidenta andaluza no le ha dicho que se vaya a presentar.