La fiscal mantiene un año de cárcel para el joven que intentó frenar el desahucio de su familia

16/01/2017 - 15:23

La Fiscalía de Madrid ha mantenido su solicitud de un año de cárcel para el hijo de una mujer desahuciada en 2011 y un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por tratar de impedir el desalojo.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Raúl y Chema se han sentado en el banquillo de los acusados de los juzgados de lo Penal. Mientras se celebraba la vista, multitud de activistas antidesahucios se han concentrados a las puertas de los juzgados de Julián Camarillo en solidaridad con los procesados, quienes han contado con el apoyo del diputado de Podemos, Rafael Mayoral, y de IU Madrid.

Se les acusa de delitos de atentado a la autoridad y resistencia. La fiscal mantiene que pegaron a ocho antidisturbios, algo que han negado los acusados durante la vista oral.

"No tiene mucho sentido ponernos a pegar a unos agentes. Vamos a peder seguro", ha destacado Chema a la salida del juicio. En el exterior, ha aseverado que no les van a amedrentar y no van a parar en su lucha.

"Quieren tratar de parar a la gente. Yo he toreado en peores plazas. Me llevaron a la Audiencia Nacional por intentar ocupar el Congreso. Cuando leí la acusación, dije pero que mierda es ésta",ha bromeado.

Los hechos se produjeron el 10 de noviembre de 2011 cuando estos fueron detenidos en el marco de un amplio dispositivo policial que se llevó a cabo con motivo de la ejecución del desahucio de la vivienda situada en el barrio de Canillas, en el madrileño distrito de Hortaleza.

La desahuciada fue Estrella, quien vivía en la casa junto a sus dos hijos y a su madre de 74 años. La vivienda fue derribada pese a la presencia de cerca de 100 personas convocadas.

Vecinos, miembros de la Asamblea Popular del 15 M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se dieron cita en la calle Camporredondo para evitar de forma pacífica, el lanzamiento de una familia que iba a ser desahuciada sin contar con una alternativa habitacional.

Cinco años después se ha juzgado al hijo de la afectada, Raúl, y a un activista de la PAH, Chema Ruiz, por un atentado a la autoridad y agresión.