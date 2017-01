PP ve en Presidencia y Justicia un "dèjá vu", Podemos expresa "decepción" y De la Sierra les afea "incoherencia"

Los partidos de la oposición PP y Podemos Cantabria han criticado los presupuestos de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional PRC-PSOE para este año, al considerar los 'populares' que suponen un "dèjá vu" en relación a los del pasado ejercicio, pues si bien suben (un 4,6%, hasta los 103,6 millones de euros) les "faltan ganas, trabajo e ilusión" y conllevarán "recortes" tras su aprobación.

Recortes que los podemitas creen que ya se han aplicado si se comparan las cifras del proyecto de ley con las del borrador presentado inicialmente a los grupos parlamentarios, por lo que han mostrado su "disconformidad" y "decepción", al tiempo que han vaticinado "problemas" por los que habrá que responsabilizar al pacto de regionalistas y socialistas -en minoría en la Cámara- con Ciudadanos para sacar adelante las cuentas generales de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, el titular de la Consejería, Rafael de la Sierra, ha defendido los números de su departamento y ha censurado la "incoherencia" del PP y Podemos, que es lo único que les puede "unir" en la "coincidencia de planteamientos" que a su entender han reflejado este lunes en la comisión parlamentaria del área, a la que el consejero ha acudido acompañado por todo su equipo y en la que ha destacado que la ejecución actual de su presupuesto es del 98,2%, lo que supone nueve de cada diez cosas comprometidas hace un año "se han hecho".

El principal partido de la oposición considera, como ha expresado la diputada 'popular' Isabel Urrutia, que con el documento registrado para Presidencia y Justicia se va a "volver a las andadas", porque nace "viciado" y debido también a la "infradotación" de determinadas partidas y a la ausencia de consignación para actuaciones concretas, como nuevos juzgados en Santander y Torrelavega.

Por eso, la portavoz de este grupo cree que hay que hacer un "acto de fe" para creerse determinadas inversiones, caso de la puesta en marcha del juzgado número 7 en la capital del Besaya. También ha cuestionado en el ámbito judicial el incremento del abono por el turno de oficio a procuradores y abogados, cuando "todavía" no se ha pagado el de 2016. En su turno de réplica, el consejero ha admitido el "retraso", pero asegurado que "ya tienen fecha" y se les va a pagar "en los próximos días". Y, en cualquier caso, ha culpado de este extremo en un "porcentaje elevadísimo" al Gobierno del PP que ha hecho, con sus políticas, que las comunidades no tengan "autonomía económica financiera".

En el área de Protección Civil, Urrutia está convencida de que este año no se creará el organismo autónomo, pero el regionalista le ha replicado que sería "más fácil" lograrlo si el anterior Gobierno del PP no se hubiera "cargado" la ley que convertía al SEMCA 112 en entidad pública empresarial.

En clave local, la diputada 'popular' ha dicho que ha bastado "un año" para que a regionalistas y socialistas se les "pasara la euforia municipalista", y ha considerado que los presupuestos -no sólo en Presidencia y Justicia sino los de toda Cantabria- se han convertido en "manipulistas", con pérdidas de 2,5 millones para los ayuntamientos, un 2,5%, según la portavoz del grupo que lidera la oposición. "Volveremos a las andadas", ha vaticinado, para incidir en que las cuentas "son más manipulistas que municipalistas".

En el área de administración electrónica el PP ha optado por dar "un voto de confianza" a la Consejería, porque como ha recalcado Isabel Urrutia, el titular del departamento y en términos generales tendrá "toda" la "voluntad", pero no "acción, trabajo y hechos". Porque para ello se requiere otro presupuesto, ha sentenciado para resumir la 'popular', y antes de reflexionar que si De la Sierra gestiona "más dinero" es gracias a la gestión de su partido, por el "ahorro en gastos" durante los cuatro años que estuvo en el Gobierno (2011-2015).

DISCONFORMIDAD Y DECEPCIÓN

Por su parte, Podemos ha expresado "disconformidad" y "decepción" con el presupuesto de Presidencia y Justicia registrado, que se ha "recortado" en cerca de un millón de euros en relación al borrador inicialmente presentado a los grupos parlamentarios.

Una merma que el podemita Alberto Bolado ha achacado al pacto de los dos partidos que sustentan al Ejecutivo con C's para sacar adelante las cuentas de 2017. La bajada entre la cuantía inicial y la finalmente consensuada en el departamento que dirige De la Sierra afectará a gastos en áreas como Protección Civil, Administración de Justicia, Administración Local o tecnologías de la información y comunicaciones. Es decir, que los ajustes introducidos incidirán en servicios "básicos y esenciales", ha asegurado el portavoz de la formación morada, que ha avisado de que cuando surjan "problemas" en estas áreas la responsabilidad será de esta "política de recortes".

Pero De la Sierra ha desvelado que en la última reunión del PRC-PSOE para tratar de llegar a un acuerdo con Podemos (que facilitó la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente y respaldó las primeras cuentas del bipartito, las de 2016) los morados no solo no "daban un duro" a Presidencia y Justicia, sino que pidieron que se "quitaran" 5 millones de euros a este departamento.

A juicio de Bolado, el montante de esta Consejería no aborda cuestiones "básicas" que también lo son para el secretario general del PRC y presidente autonómico, según "reivindica en los programas de televisión a los que acude", ha remachado.

Entre esos asuntos, ha citado la transparencia, la lucha contra la corrupción o justicia gratuita. Sobre la primera cuestión, el parlamentario de Podemos ha valorado de forma positiva la futura Ley de transparencia pese al "retraso" con que se ha elaborado el texto del proyecto (consensuado con su formación), pero que llega "tarde".

De todas formas, ha criticado en materia de transparencia que los "hechos" no se ajustan a las "palabras" y "compromisos" realizados, debido -por ejemplo- a que determinada información como la relacionada con contratos no se cuelga "a tiempo" en el Portal de transparencia, que haya "opacidad" en la gestión de empresas públicas, o que acceder a determinada documentación solicitada por Podemos sea "una odisea" que a veces se convierte en una "obstrucción deliberada", pues no se la entregan "ni en forma ni en tiempo".

A ello se suma que la creación de la unidad de transparencia no tiene "reflejo presupuestario", por lo que los morados dudan de que se vaya a poner en marcha y auguran un "negro futuro" a este órgano y a la materia. El consejero ha aclarado que la unidad está contemplada en el capítulo I de las cuentas y ha garantizado que se va a "llevar adelante".

Igualmente, Bolado ha criticado la "inexistencia" de partidas para crear la oficina anticorrupción y contra el fraude, de la que se ha "olvidado" el Gobierno pues no hay "ni un euro" en los presupuestos. Pero los podemitas, ha dicho, "hace tiempo que no confiamos en que este Gobierno cumpla los compromisos que asume".

Sin embargo, De la Sierra ha reiterado que el Gobierno cántabro está "totalmente en contra" de la corrupción, aunque tampoco son partidarios de gastos "innecesarios", sino que abogan por habilitar una "que no cueste dinero", más si se tiene en cuenta que existen "múltiples" iniciativas y "muy diversas" en toda España, algunas con resultado "dudoso", como la catalana, que además ha costado 50 millones de euros.

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha repasado medidas introducidas en las cuentas gracias al apoyo de su grupo al bipartito, pero ha avisado que el acuerdo no va a suponer una "relajación", sino "todo lo contrario", a través de una labor de control al Gobierno "más exigente". Y el PRC y PSOE han valorado el presupuesto de Presidencia y Justicia y han mostrado su apoyo y respaldo.