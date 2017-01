Sweet California, Rubinoos, León Benavente y Lambchop, este fin de semana en Escenario Santander

16/01/2017 - 15:51

Escenario Santander se prepara para un intenso fin de semana en el que acogerá los conciertos de Sweet California, Rubinoos, León Benavente, y Lambchop, Cavaliere y Dear Audrey.

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El viernes llegan a Santander simultáneamente en las "dos" salas del Escenario, Rubinoos desde California en el auditorio de la Banda Municipal, y Sweet California en la sala principal (invitaciones en Vodafone), unos clásicos del rock y ellas protagonistas superventas.

El sábado León Benavente actuará dentro del ciclo Sublimes como protagonistas de la escena indie nacional, junto a Cavaliere que serán su artista invitado; y el domingo los americanos Lambchop, banda prestigiosa que viene a presentar su flamante disco 'Flotus'.

Rubinoos es un grupo californiano de power-pop creado a comienzos de los años 70. Su sonido estaba influenciado por los grupos británicos de la década de los 60, principalmente los Beatles, Hollies o The Who y por las bandas pioneras del power-pop 70's, en especial los esenciales Raspberries.

Con más de 100.000 discos vendidos a lo largo de una breve pero intensa carrera, Sweet California se ha consolidado ya como el grupo femenino español más exitoso del momento. Ahora vuelven a los escenarios con un nuevo álbum bajo el brazo, '3', que presentarán a sus fans en dos nuevos Vodafone yu Music Shows este viernes 20 de enero en Escenario Santander.

Esta nueva colección de canciones presenta una propuesta diferente, estilísticamente estructurada en tres bloques claramente diferenciados, uno por cada una de las componentes que dan vida a la banda.

El sábado llegará a Escenario Santander el cuarteto formado por algunos de los músicos más reputados de la escena alternativa estatal, donde sobresalen Abraham Boba y Luis Rodríguez, ambos fieles escuderos en la trayectoria solista de Nacho Vegas, a los que en esta aventura se suma Edu Baos, miembro de Tachenko y César Verdú, militante en los murcianos Schwarz.

Lambchop acaban de publicar su nuevo álbum, For Love Often Turns Us Still - o FLOTUS -, a través de City Slang. La banda de Kurt Wagner se ha inspirado en los sonidos de la vida cotidiana de su Nashville natal.

En FLOTUS, Wagner esperaba hacer un disco que "pudieran escuchar sus vecinos, sus amigos, y su mujer" -como una versión que pudiera escucharse a través del hilo musical de su supermercado, o desde su teléfono móvil-. Un álbum inspirado en los sonidos más contemporáneos, digitales, pero que mezcla influencias del R&B, el soul e incluso el Hip Hop.