Ayuntamiento habilita 15 plazas en Casa Caridad para alojar a personas sin techo ante la ola de frío

16/01/2017 - 16:06

Asimismo, se repartirán mantas y abrirá la estación de metro de Xàtiva para que los que no quieran ir a centros puedan dormir

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un dispositivo especial para hacer frente a la ola de frío que llegará esta semana a toda la Comunitat Valenciana y dejará temperaturas bajo cero en la madrugada del próximo miércoles. De este modo, ha reforzado los medios y los recursos de los Servicios Sociales destinados a la atención de personas sin techo, así como los de la Policía Local.

Así lo ha indicado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a los medios de comunicación este lunes, quien ha asegurado que "todos los recursos municipales están preparados, y se ha realizado un refuerzo de las distintas áreas, desde atención social, plazas en albergues, reparto de mantas tanto desde Servicios Sociales, como por parte de la Policía Local".

Concretamente, la concejalía de Servicios Sociales ha habilitado 15 plazas extra en el edificio gestionado por Casa Caridad en el barrio de Benicalap, que se suman a las más de 170 plazas que ya se ofrecen durante el resto del año tanto en ese centro como en el Centro de Atención a Personas Sin Techo situado en el barrio del Carmen y las que hay disponibles en el centro de San Juan de Dios, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad ha explicado que "hay gente que vive en la calle que no quiere dejar de vivir en la calle" y, aunque van a intentar convencerlos" "no vamos a forzarlos 'mano militari'", ha sostenido.

Por ello, la concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, ha acordado con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) abrir estas noches la estación de Xàtiva de Metrovalencia, para que puedan hacer uso de ella las personas que, sin querer ir a un centro municipal, puedan dormir protegidos del frío de la calle, bajo el techo de la estación de metro.

En todo caso, desde el Ayuntamiento se ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", y se ha asegurado que a cualquier persona que pida dormir a cubierto estará "atendida". En ese sentido, Castillo ha recordado que el consistorio dedica dos millones de euros anuales a la atención de las personas sin techo, entre los que hay una partida destinada para reservar plazas en hostales de la ciudad por si fuera necesario.

ATENCIÓN POLICIAL A LOS SIN TECHO

Por su parte, la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha afirmado que durante las próximas noches "desde esta Concejalía hemos decidido que todos los policías que estén de guardia durante estas noches, estarán al servicio de las personas sin techo".

De este modo, todos los efectivos policiales que prestan servicio de noche en la ciudad, unos 60 agentes, participarán en este dispositivo para llevar a cabo tareas como "trasladar a los puntos que determine la Concejalía de Servicios Sociales u otros centros o zonas habilitadas para que estas personas no duerman en la calle".

La concejala de Protección Ciudadana ha indicado que, como son conocedores de que, a veces las personas no quieren retirarse de las calles, también se repartirán sacos y mantas. Ha destacado también la estrecha colaboración con la que trabajarán Policía Local y todas las ONG y administraciones "para que esta situación de emergencia no afecte a las personas que en este momento no tienen un hogar".

Asimismo, desde la Concejalía de Protección Ciudadana se insta a los ciudadanos a que llamen al 092 o al 112 para informar de cualquier situación de desamparo que sufra cualquier persona que esté en la calle, para atenderla lo antes posible.