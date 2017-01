Emergencias recomienda precaución durante toda la semana ante la alerta por ola de frío y nieve

16/01/2017 - 16:48

La Dirección General de Emergencias e Interior ha recomendado precaución durante toda la semana ante la situación de alerta prevista por la ola de frío y nieve que afectará especialmente a la Serra de Tramuntana en las próximas horas.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El departamento ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG-1) atendiendo a las informaciones recibidas desde la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), según las cuales se prevén vientos fuertes y fenómenos costeros en la isla de Mallorca y un descenso importante de las temperaturas acompañada de lluvias y de nieve en cotas altas de la Serra a partir de esta noche y durante todo este martes.

Ante esta situación, el Govern, las fuerzas de seguridad y los Servicios de Emergencia aconsejan a los ciudadanos no subir a las zonas altas de la Serra buscando la nieve y evitar realizar actividades y practicar deportes de montaña.

Por otra parte, la Conselleria de Educación y Universidad ha decretado la suspensión de las clases en los centros educativos de la Serra de Tramuntana, concretamente en los colegios de Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Bunyola, Mancor de la Vall y Selva.

También se recomienda estar informados del estado de las carreteras antes de salir ante la posibilidad de que se produzca el cierres de algunas vías de acceso. En este caso sólo se permitirá pasar a los servicios de emergencias, si lo necesitan, y a vecinos o residentes que vayan con cadenas.

Además, se recomienda a los residentes de las zonas que puedan estar afectadas por la nieve mucha precaución en la conducción si se forman placas de hielo y, en caso que sea necesario, poner las cadenas y conducir con marchas cortas y sin cambiar bruscamente de dirección .

Ante esta situación de inestabilidad meteorológica la DGEI y el SEIB112 recomiendan así informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras del trayecto y de la zona a la que los ciudadanos se dirijan; evitar desplazamientos en coche o hacerlos por rutas principales; si se conduce, llenar antes el depósito de combustible; llevar cadenas y fundas para las ruedas y el teléfono móvil cargado.

También se aconseja si nieva y se puede continuar, hacerlo con las luces de cruce encendidas y una conducción sin maniobras bruscas; si no se puede continuar, situarse a la derecha en un lugar seguro, señalizar el vehículo y quedarse dentro; mantener libre el tubo de escape para evitar que los humos entren en el coche; si se mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, dejar una ventanilla entreabierta para renovar el aire y evitar quedarse dormido; dejar un pañuelo en la antena para llamar la atención.

Asimismo, si hay nieve dura o hielo, poner las cadenas y conducir con marchas cortas y sin cambiar bruscamente de dirección; no pisar el freno sobre un tramo helado; si se pasa mucho tiempo en el exterior, es mejor llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas que una sola prenda de tejido grueso; evitar la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones -protegerse cara y cabeza-; llevar ropa y calzado adecuado para las bajas temperaturas.

Evitar prendas ajustadas para que el aire circule entre la piel y la ropa actuando como aislante; no realizar ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para la circulación sanguínea; con el viento, evitar los lugares donde pueda haber desprendimientos (ramas, muros y paredes, vallas publicitarias, mobiliario urbano, cornisas, edificios en construcción); alejarse de postes de tendido eléctrico y torres de alta tensión; no pasar por debajo de andamios o edificios en construcción.

Emergencias informa asimismo de que los árboles ofrecen un peligro de caída y rotura de grandes ramas y recomienda no transitar por parques o avenidas arboladas; alejarse de casas viejas o en mal estado; en las zonas marítimas, proteger la vivienda ante la posible invasión del agua de mar; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados -la fuerza del agua puede arrastrar-; no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa; evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico; si se dispone de embarcación, asegurar su amarre en un lugar protegido y, en caso de emergencia, llamar al 112.