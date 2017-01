(ampliación) yakovlev. cospedal se compromete a reconocer la responsabilidad patrimonial de la administración

16/01/2017 - 17:14

- Dijo que se tiene la “obligación moral de honrar” la memoria de las víctimas y pedir "justo y digno reconocimiento para ellas"

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este lunes ante el Congreso de los Diputados a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración por el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, aunque solo desde un punto de vista "moral" y de "dignidad" porque económicamente quedaron satisfechas las indemnizaciones.

Así se pronunció la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Defensa de la Cámara para explicar las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003.

La comparecencia de la titular de Defensa fue seguida en la Cámara Baja por los familiares de las víctimas del siniestro y por los principales líderes de los grupos de la oposición: Antonio Hernando (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (C’s).

Cospedal inició su intervención comenzó su intervención reiterando el “apoyo” y “compromiso inquebrantable” con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de la sociedad española, tal y como hiciera el pasado martes en el encuentro privado que mantuvo con ellos en la sede del departamento que dirige.

Tras recordar el recorrido judicial de la gestión del accidente y el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al departamento entonces dirigido por Federico Trillo del siniestro en el que fallecieron los 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, Cospedal manifestó que ha llegado el momento de emitir una resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, una responsabilidad que le corresponde como ministra.

“APRENDER LAS LECCIONES”

A pesar de que dejó claro que no podía adelantar el contenido completo de la resolución que ha de emitir, la ministra aseguró: "Siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración. Porque ésta no sólo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos".

Por ello, "y de acuerdo con nuestros principios y valores", añadió la ministra, "tenemos la obligación moral de honrar la memoria" de las víctimas –“soldados españoles”- y "pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias", de ahí ese "cambio de consideración".

Cospedal aseguró que además es necesario "aprender las lecciones que se pueden extraer de una tragedia así" y por ello el Ministerio ha puesto "todos los medios para minimizar al máximo los riesgos, e intentar que una situación así no se pueda volver a repetir".

La ministra destacó que tras la tragedia el Ministerio se ha dotado de “mejores cauces” para escuchar las quejas del personal militar tanto a través de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes, como en su desarrollo a través del Real Decreto 176/2014, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas.

También puso de manifiesto la creación de organismos dedicados a atender, estudiar y proponer soluciones a diversas problemáticas como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar.

NO SE VOLVERÁN A SATISFACER INDEMNIZACIONES

Cospedal aprovechó para explicar que las Fuerzas Armadas cuentan con “mejores medios” gracias a la “inversión en su modernización”. De este modo, continuó, se modificaron los Boeing 707 para mejorar su capacidad de transporte estratégico y se adquirieron dos A-310 “con idéntico menester”. También se recibió el primer A400M y se estudia la adquisición de aviones A330MRTT “cuando la coyuntura económica mejore”.

De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, Cospedal aseguró que desde el Ministerio "procederemos según lo sugerido con respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración", es decir, "no se volverá a satisfacer las indemnizaciones" por entender que ya quedaron satisfechas y se entiende ese reconocimiento desde el punto de vista "moral", "de justicia" y de "dignidad".

Cospedal se comprometió “a seguir tomando las mejores decisiones para que estas trágicas y desgraciadas lecciones que nos ofrece la vida no se olviden”, para que el “injusto sacrificio de muchos no sea vano y estéril”, para que “podamos atender al servicio público que debemos desempeñar con la mayor eficiencia, eficacia y calidad, de acuerdo con los medios que los ciudadanos ponen a nuestra disposición” y para que “todos podamos vivir con la mayor tranquilidad posible”.

La ministra concluyó su intervención aseverando que “no hay consuelo posible para la muerte de un ser querido”, lo que le permitió manifestar su “intención y deseo” de que la resolución de este procedimiento administrativo sea, “por fin, elemento de sanación y mitigue al menos una parte del dolor. Las víctimas lo merecen. Las familias lo necesitan. La sociedad nos lo pide”. Sin embargo, Cospedal no llegó a pedir perdón explícitamente a las victimas.

