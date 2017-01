Yakovlev. rivera pide ante cospedal que rajoy "no se escape" de la petición de perdón a las víctimas

16/01/2017 - 17:20

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este lunes ante la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no se escape" de la petición de perdón a las familias de las víctimas del Yak-42.

En la comparecencia de Cospedal ante la Comisión de Defensa del Congreso, Rivera subrayó que "por suerte el Estado no es Trillo", en referencia a la gestión del que era responsable de ese departamento en el momento de la tragedia, y España tiene "mecanismos para resarcir" a las víctimas.

Subrayó que un accidente "siempre puede suceder, pero algunos se pueden evitar" y en aquel caso había información sobre "posibles negligencias" y "alarmas" sobre la necesidad de tomar medidas. Por tanto, dijo, la primera labor pendiente es "reconocer que no se ha hecho bien", y en ese sentido aseguró que no deja de sorprender "la falta de humildad" de los dirigentes del PP.

Reclamó también garantías de transparencia y que, por ejemplo, las empresas que contraten con las administraciones y que estén implicadas en una "mala gestión" no puedan recibir subvenciones públicas.

Rivera alertó de que el patriotismo no se demuestra solo con una bandera o con una Constitución, que también, sino estando a la altura, y en ese caso eso significa "pedir perdón, escuchar, ser humilde, ponerse en el lugar" de las víctimas.

Reclamó por ello a la propia ministra que no desaproveche la oportunidad de pedir perdón, y que el presidente del Gobierno "no se escape" de ese debate, porque le hubiera gustado verle "asumir en primera instancia" el dictamen del Consejo de Estado y no recurrir a "pasa palabra" cuando se le pregunta sobre el tema.

