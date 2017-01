El pleno de la Diputación aprueba el presupuesto para 2017 con 260 millones en ingresos y 238 en gastos

16/01/2017 - 18:43

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado definitivamente este lunes el presupuesto para 2017 en una convocatoria extraordinaria en la que han sido rechazada las alegaciones presentadas, al no ajustarse a los criterios establecidos en la Ley de Haciendas Locales. Las cuentas ascienden a 260 millones de euros de ingresos y a 238 en gastos y entran este martes en vigor con la publicación del mismo en el BOP, según ha indicado la diputación en un comunicado.

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del equipo de Gobierno y diputado provincial de Economía, Carlos Castillo, ha argumentado los motivos de inadmisión de las 54 alegaciones presentadas, 51 agrupadas en una al recoger todas ellas el mismo contenido.

Con respecto a la presentada por el Ayuntamiento de Dénia, como a las argumentadas por alcaldes y representantes del PSPV y de los grupos Gent per la Vila, Esquerra Unida y Compromís, se señala, de acuerdo con los informes emitidos por los servicios jurídicos de la Diputación y la Oficina Presupuestaria, que no concurren en las mismas ninguna de las causas tasadas en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El escrito de la Coordinadora de ONGD de la Comunitat Valenciana, según ha explicado Castillo, "tampoco se ajusta a los criterios recogidos en la ley", aunque ha señalado que es "una aspiración mejorar las relaciones con asociaciones que trabajan con los objetivos del desarrollo sostenible".

Finalmente, y en relación con la alegación firmada por el portavoz del grupo socialista en la institución, José Chulvi, se indica que como tal no está legitimado para presentar alegaciones ya que su participación en los presupuestos se debe realizar a través de enmiendas.

En este sentido, se ha recordado que la enmienda fue rechazada en la deliberación del presupuesto. En el mismo sentido, se ha expresado el informe emitido por la Interventora General a petición del grupo socialista ya que lo propuesto en la misma suponía un incumplimiento del Plan Económico Financiero.

Castillo ha apuntado al finalizar el pleno que "las cuentas de la Diputación de Alicante para el presente ejercicio, aprobadas por el pleno de la institución provincial el pasado mes de diciembre, son rigurosas y se ajustan con total exactitud a los criterios que marca la Ley", y ha añadido que "las alegaciones presentadas de forma sistemática por el PSPV como maniobra dilatoria carecen de fundamento, ya que no hacen referencia a ningún incumplimiento, ni de la norma ni de la legalidad vigente".

SIN PRESUPUESTO

Por su parte, el grupo socialista ha denunciado que "a día de hoy y por primera vez en su historia, la institución provincial no cuenta con presupuesto, al no haber firmado el equipo de gobierno que dirige César Sánchez el decreto que prorroga los del 2016 y no estar definitivamente aprobado el de 2017".

La diputada socialista Fanny Serrano ha calificado de "inaudita" esta situación y ha afirmado que "no solo presentan tarde -el 13 de diciembre- el presupuesto a su debate por el pleno, lo que imposibilita su puesta en marcha el 1 de enero, sino que además no firman del decreto que prorroga los del 2016".

El hecho, según el PSPV, se ha conocido en la Comisión de Hacienda celebrada con anterioridad al pleno, y que, entre otras cuestiones, incluía la deliberación de las alegaciones presentadas al presupuesto de la Diputación del año 2017.