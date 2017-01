Cultura valora la inversión realizada en Santo Domingo, aunque no entra en fecha para concluir la rehabilitación

16/01/2017 - 19:01

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar Salazar, ha valorado la inversión que, en distintas fases, ha realizado la Junta para rehabilitar la iglesia de Santo Domingo de Jaén, aunque no ha entrado en fechas para iniciar una nueva actuación que permita su definitiva puesta a disposición de la ciudadanía.

JAÉN, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha apuntado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la intervención prevista por el Gobierno andaluz en este espacio, que permanece cerrado desde hace décadas a pesar de las numerosas peticiones ciudadanas realizadas a lo largo de los últimos años.

De hecho, fue la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, la que en su visita a la capital en febrero de 2016 anunció que la Consejería de Fomento destinará 880.000 euros a partir de marzo para la recuperación de Santo Domingo, "una joya que tiene que estar al servicio para la ciudad" y cuyo uso posterior se llevará a cabo "abriendo un debate público en la ciudad", según dijo entonces. En octubre, fue una de las actuaciones destacadas en la presentación de los presupuestos de la Junta para 2017.

Salazar ha explicado que la intervención se enmarcaría en el programa del uno por ciento cultural de Fomento. "Son tres millones lo que se va a poner a disposición de toda Andalucía y me consta que Santo Domingo entra en esa parte del arreglo para poder ponerla a disposición de toda la ciudadanía", ha afirmado.

Ha añadido que desde Cultura se ha puesto a disposición del departamento que dirige Felipe López "un trabajo que ya había previo", puesto que "Cultura ha ido invirtiendo en Santo Domingo durante mucho tiempo", pero "no se llegó a materializar al final toda la obra" para poder abrirlo.

"Lo que hemos hecho desde la Delegación poner a disposición lo que teníamos de Santo Domingo. Un poco para no partir de cero, sino con lo que quedaba por hacer en los proyectos, que sean los propios técnicos de Fomento si siguen con ese proyecto o elaboran el suyo propio. Pero, aunque no queramos, es que es fomento quién decide Cuándo y cómo", ha afirmado al ser preguntada por fecha para el inicio efectivo de los trabajos.

La delegada, de otro lado, se ha referido a la portada aparecida el pasado noviembre en Úbeda, oculta entre los tabiques de una vivienda particular que iba a ser rehabilitada y que podría corresponder al antiguo Hospital de San Jorge, fundado en el año 1347 (siglo XIV).

Según ha explicado, el informe que elaboran los técnicos de Cultura que se desplazaron al lugar no se dirige a constatar si efectivamente forma parte de ese edificio. "Eso nosotros no lo confirmamos", ha manifestado para aclarar que lo que se realiza es un informe con recomendaciones al Ayuntamiento sobre las actuaciones que se pueden realizar o no "por estar dentro de un entorno BIC, como es esa zona", de modo que cualquier cosa que se pretenda hacer "tiene que pasar por Comisión de Patrimonio.

De este modo y aunque probablemente se trate de una parte del citado Hospital, según ha explicado la delegada, el trabajo para confirmar si "es una de las puertas del Hospital de San Jorge es de forma externa a Cultura", ya sea Ayuntamiento o propietario, a través de expertos.

Por otra parte y también a preguntas de los periodistas, Salazar ha aludido al Museo Íbero de la capital jiennense y ha reiterado que "la intención" es que sus obras se recepcionen este miércoles, 18 de enero, como apuntó la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.