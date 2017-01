PP ve ingresos "inflados hasta la estratosfera" en Industria y Podemos, "chorreo de dinero a empresas públicas"

16/01/2017 - 19:39

El PP cántabro ha asegurado que no se ejecutarán las inversiones previstas en los presupuestos de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno regional para 2017 porque la administración "ha tirado por el camino más fácil": inflar los ingresos "hasta la estratosfera" y si éstos no se cumplen, tampoco los gastos.

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

Por su parte, Podemos ha vaticinado igualmente que "nada" de lo anunciado por el consejero del ramo, Francisco Martín -que este año gestionará 76,2 millones de euros, un 25% más- se materializará pese a ser un proyecto "mucho mayor" desde el punto de vista económico, pero que implica un "chorreo de dinero" a empresas públicas como Cantur, Pctcan o Sican.

'Populares' y podemitas han hecho estas críticas durante la comisión parlamentaria en la que ha presentado las grandes cifras de su departamento el dirigente regionalista, que ha reprochado al principal grupo de la oposición su "órdago a la grande" por la "inflada" previsión de ingresos, que el PP aplica a "todas" las consejerías.

"Espero que no sea así", ha manifestado Martín en relación a su departamento, aunque no ha querido entrar en el "meollo" o "fondo" del asunto, es decir, en que la previsión de ingresos no se cumpla. Solo ha comentado que en ese supuesto se produciría una reducción "semejante" o "equitativa" en el apartado de gastos e inversiones, por lo que a su juicio siempre será "mejor" que el presupuesto crezca un 25% -que "no es desdeñable"- antes que "nada". Y sobre la subida, ha destacado que "llegó el momento" de poner en marcha políticas que generen actividad.

Del presunto apoyo "excesivo" a las empresas públicas que han criticado los podemitas, el responsable de Industria y Turismo ha explicado que el incremento obedece a que dicho respaldo "bajó mucho" el ejercicio anterior, cuando el Ejecutivo PRC-PSOE "apostó por otras cosas". "Si este año hay un poquito más de dinero es porque el año pasado hubo menos".

En relación a las críticas al presupuesto de PP y Podemos, los primeros han censurado a través de su diputado Luis Carlos Albalá -que ha ejercido de portavoz en sustitución de Eduardo Van den Eynde- que la mejora "sustancial" del montante para Innovación, Industria, Turismo y Comercio es "indiscutible" -es el presupuesto que más crece de todas las consejerías del Gobierno-, pero el parlamentario 'popular' ha mostrado sus "dudas" sobre la aplicación "real" del mismo por la "inflación", es decir, por un aumento de los ingresos "irreal".

Y "si no se cumple el presupuesto de ingresos, tampoco se cumplirá el de gastos", ha avisado Albalá, que ha apuntado sobre ese "imposible" cumplimiento que las consejerías del PRC son las más "susceptibles" de ser las "paganas" de los gastos "tramposos" por tener los mayores ingresos "ficticios".

Además, ha razonado que la gestión económica recae en el PSOE, que ofrecerá mayor "resistencia" a que sus departamentos sean los más afectados. Y porque también los socialistas dirigen ámbitos como la sanidad, educación o dependencia, sobre los que "más difícilmente" se aplicarán recortes.

Tras admitir que "de ser realista" sería un "buen" presupuesto, el portavoz del Grupo Popular ha afeado a los diputados de Ciudadanos -que han pactado con el bipartito las cuentas de 2017- que hayan aceptado un "cheque en blanco" y "a sabiendas de que es un cheque sin fondos" además, pese al "importante" incremento (34%) anunciado de las inversiones. Pese a ello "habrá recortes": "es, más que un pronóstico, una certeza" y en esta Consejería serán uno de los principales "paganos" de los "tijeretazos" por un presupuesto de "política-ficción", ha sentenciado Albalá.

Del aumento presupuestarios general, ha evidenciado la "indudable" apuesta de recursos a las empresas públicas, que son de las que emanan "grandes inconvenientes" de la gestión, como la "opacidad", "arbitrariedad" o el "sectarismo". Pero Martín ha replicado que "nada" de opacidad verán los representantes de cada grupo parlamentario que entrarán a formar parte de las entidades dependientes de su departamento.

CHORREO DE DINERO A EMPRESAS PÚBLICAS

El diputado de Podemos José Ramón Blanco cree que el incremento del presupuesto de la Consejería es una "recompensa" a Francisco Martín por "haber tragado" que le quitaran la empresa pública Sodercan, en manos de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que dirige la vicepresidenta y líder socialista Eva Díaz Tezanos.

Para el podemita, esta sociedad es "una herramienta" que está "al servicio" del PSOE y sobre la que el regionalista no tiene "ninguna influencia". Por eso, Blanco ha reconocido a Martín sus "buenas tragaderas" por tener el Gobierno "otro" consejero de Industria, Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan, que "ni siquiera responde" ante su Consejería, ha dicho.

A lo largo de su intervención, el exsecretario general de Podemos Cantabria y diputado autonómico ha expuesto lo que se habría conseguido si el Ejecutivo PRC-PSOE hubiese pactado con ellos los presupuestos en vez de con Ciudadanos. Entre las medidas concretas enumeradas por Blanco, figura un incremento de la inversión del 100% en relación con la del ejercicio precedente.

Y aunque ha admitido que la consignación presupuestaria en Innovación, Industria, Turismo y Comercio es "mucho mayor", ha apuntado que se debe al "chorreo de dinero" a empresas públicas, a Cantur, Pctcan o Sican, que se llevan los "mayores" aumentos a lo que hay que sumar 6 millones de acciones de la Consejería para Cantur. "Menudo agujero", ha apostillado.

Blanco ha dicho que "otra vez" Martín (fue consejero de Medio Ambiente hace dos legislaturas con el PSOE) "cae en la gestión fácil", de dedicar recursos a empresas públicas. En contraposición, ha defendido que en Podemos tienen "un plan para Cantabria", un proyecto político para el "futuro" sobre el que estarían "gustosos" de trabajar con el consejero "si así lo desea o si le dejan".

Ante esto, y teniendo en cuenta que ha desgranado cómo sería el proyecto presupuestario para Industria de haber pactado el bipartito con los tres parlamentarios podemitas, Francisco Marín ha comentado que ha encontrado en José Ramón Blanco su "alter ego". Y ha añadido al respecto que "nunca" se sabrá qué documento de los dos es "mejor", ya que los morados no dieron un "mínimo margen" a la negociación de las cuentas con los grupos del Gobierno.

En cuanto al resto de formaciones parlamentarias, mientras que las dos que apoyan al Gobierno -PRC y PSOE- han expresado su respaldo al presupuesto de esta Consejería a través de sus portavoces, la regionalista Ana Obregón y el socialista Víctor Casal, el representante de C's Juan Ramón Carrancio ha recordado las propuestas de su formación para apoyar las cuentas del departamento, y que pivotan sobre tres ejes principalmente.

Se trata de un programa de ayudas al pequeño comercio para que se adaptan a los cambios digitales, la creación e introducción de nuevas tecnologías en el sector turístico, y un plan de desarrollo energético e industrial en el horizonte de 2030, consensuado entre todos.

Este parlamentario ha opinado que "lo único que no va bien" en la Consejería que dirige Martín es el Seve Ballesteros, que pierde viajeros mientras que los aeropuertos de las comunidades vecinas del Norte los ganan.

Sobre este asunto, el regionalista ha reiterado que los resultados del aeródromo se deben a la suspensión de seis rutas de Ryanair de forma "unilateral" por parte de esta compañía, algo sobre lo que el Gobierno no tiene "control", pero ha asegurado que "a día de hoy" ya está "prácticamente recompuesto ese panorama". También se ha referido a la próxima comisión del Comité de coordinación aeroportuaria, y ha indicado que se reunirá de forma previa con los portavoces parlamentarios para informarles del orden del día.