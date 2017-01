C's ve en la reordenación de calles una medida "insuficiente" para la limpieza de Madrid

16/01/2017 - 19:41

El concejal de Ciudadanos y miembro de la Mesa por la Limpieza de Madrid, Sergio Brabezo, ha asegurado este lunes que la medida de establecer parte de las calles secundarias de Madrid como principales para obtener una limpieza igualitaria es una medida "insuficiente" para la limpieza de la capital.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Seiscientos días después del mandato de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, donde dijo que tendríamos una ciudad impoluta, de momento han sido unas medidas que no concretan nada, y validan los contratos de limpieza del PP, perjudiciales para Madrid, ni con los cuales el PP está contento", ha señalado Brabezo tras la rueda de prensa en la que se han presentado las medidas a las que ha llegado la Mesa.

Brabezo ha criticado que no se sabe "realmente" qué medidas son exactamente, ya que "habla sobre aumento de trabajadores, pero no sabemos sobre cuántos, también habla de inspectores, el problema no es la inspección, el problema es que la ciudad está mal y que las quejas de los vecinos aumentan día tras días".

El edil de Ciudadanos ha resumido las propuestas de la Mesa en "pequeñas mejoras sin especificar y sin fechas". "Exigimos que si hay un aumento en el presupuesto destinado a limpieza sea exclusivamente para aumentar limpiadores", ha pedido en este sentido.

Respecto al presupuesto, el concejal de la formación naranja ha detallado que puede haber presupuestos de hasta 18 millones de euros, algo "irrisorio", que se traduce en "menos de un millón de euros de mejora por distrito".